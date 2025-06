Conférence Xbox 2025 : annonces majeures et comparatif entre la ROG Xbox Ally et Nintendo Switch 2

La conférence Xbox 2025, organisée dans le cadre du Summer Game Fest dans la soirée du dimanche 08 juin a marqué un tournant pour l’écosystème Microsoft avec une avalanche de nouveautés majeures, tant sur le plan des jeux que du matériel.

Microsoft a clairement affiché sa volonté de placer les joueurs au centre de son univers, en misant sur l’accessibilité multiplateforme et l’innovation matérielle.

Les jeux-vidéos attendus chez Xbox

Parmi les titres les plus attendus, Call of Duty: Black Ops 7 a été officiellement présenté, avec la participation de l’acteur Milo Ventimiglia. Ce nouvel opus, développé par Treyarch, promet une campagne solo futuriste où l’humanité doit cohabiter avec des robots, ainsi que de nouvelles cartes multijoueur et une mise à jour de Warzone. La sortie est prévue pour l’automne 2025 sur Xbox, PC et PlayStation 5.

Les fans de RPG japonais seront ravis d’apprendre que Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy XVI arrivent enfin sur Xbox Series, le remake étant enrichi du DLC Intergrade et disponible cet hiver, tandis que FF16 est déjà accessible. Ces titres ne seront toutefois pas intégrés au Game Pass.

Autres annonces marquantes : Indiana Jones et le Cercle Ancien bénéficiera d’un premier DLC payant, “L’Ordre des Géants”, qui emmènera les joueurs dans les catacombes de Rome dès le 4 septembre 2025.

Planet of Lana aura une suite intitulée Children of the Leaf, prévue pour 2026, qui introduira de nouveaux éléments de gameplay et des combats. Le studio français Don’t Nod a dévoilé Aphelion, un jeu d’exploration spatiale développé en collaboration avec l’ESA, prévu pour 2026.

Grounded 2, suite du jeu à succès, sera disponible en accès anticipé dès le 29 juillet 2025 sur Xbox et PC. Clockwork Revolution, signé inXile, promet une aventure où les choix du joueur influenceront le passé, le présent et le futur.

Beast of Reincarnation, développé par Game Freak (Pokémon), se positionne comme un concurrent de Monster Hunter et sortira en 2026. Ninja Gaiden 4, développé par Team Ninja et Platinum Games, sera disponible le 21 octobre 2025 et intégré au Game Pass.

Enfin, Resonance: A Plague Tale Legacy, préquelle de la saga, se déroulera dans l’Antiquité et sortira en 2026, tandis que The Outer Worlds 2 a ouvert la conférence et sortira le 29 octobre 2025.

Tous ces jeux seront compatibles avec le programme Xbox Play Anywhere, garantissant une synchronisation de la progression et des succès entre console, PC et la nouvelle console portable Xbox Ally.

Xbox Ally : la première console portable Xbox

L’annonce matérielle phare de la conférence est sans conteste la Xbox Ally, première console portable de Microsoft, développée en partenariat avec Asus. Deux modèles ont été dévoilés : la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X, attendus pour la fin d’année 2025.

Ces appareils permettent de jouer à l’ensemble du catalogue Xbox, que ce soit en natif ou via le cloud, et prennent également en charge les jeux issus des stores PC comme Xbox, Battle.net ou Steam.

La Xbox Ally se distingue par une interface Xbox optimisée pour le jeu portable, l’accès direct au Game Pass et à plus d’un millier de jeux, une compatibilité totale avec Xbox Play Anywhere, et la promesse de performances haut de gamme grâce à l’expertise combinée d’Asus et Microsoft.

Ce lancement marque une étape importante, positionnant Xbox face à la concurrence croissante sur le marché du jeu portable, tout en élargissant l’écosystème Xbox au-delà du salon.

Nintendo Switch 2 vs Xbox Ally : quelles différences majeures ?

La Nintendo Switch 2 et la nouvelle Xbox Ally incarnent deux visions radicalement différentes du jeu vidéo portable, chacune répondant à des attentes et des publics distincts.

La Switch 2 perpétue la philosophie de Nintendo en proposant un système d’exploitation propriétaire axé sur la simplicité et la convivialité, optimisé pour accueillir les grandes licences maison comme Mario, Zelda ou Pokémon, ainsi qu’une sélection de jeux tiers soigneusement choisis.

Son format hybride, permettant de jouer aussi bien en mode portable qu’en mode salon, et ses contrôles détachables (Joy-Con) en font une console familiale et accessible, idéale pour le jeu multijoueur local et les sessions conviviales.

Sa puissance graphique, bien que limitée par rapport à celle de la Xbox Ally, est parfaitement calibrée pour offrir une expérience fluide et agréable en déplacement.

À l’opposé, la Xbox Ally se présente comme une machine polyvalente, reposant sur une base Windows et une interface Xbox adaptée au jeu portable. Elle ouvre les portes d’un vaste catalogue grâce à la compatibilité avec les jeux Xbox, mais aussi ceux des plateformes PC comme Steam et Battle.net.

L’intégration native du Game Pass offre un accès instantané à des centaines de jeux en streaming ou en téléchargement, tandis que la synchronisation de la progression via Xbox Play Anywhere garantit une continuité parfaite entre console, PC et portable.

La Xbox Ally mise avant tout sur la puissance, la flexibilité et l’innovation, notamment grâce à la prise en charge du cloud gaming, mais ne propose pas de contrôles détachables, préférant séduire les joueurs en quête de performance et d’ouverture à l’écosystème PC.

En somme, la Switch 2 privilégie l’accessibilité, les exclusivités et le jeu familial, tandis que la Xbox Ally s’adresse à ceux qui recherchent une expérience multiplateforme, connectée et puissante, illustrant ainsi la diversité et la richesse du marché du jeu vidéo portable en 2025.

