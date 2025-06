La caravane Essoumoud compte près de 1500 Tunisiens dans ses rangs et se rend à Gaza à partir du lundi 09 juin 2024. Cette caravane terrestre Essoumoud, à qui s’ajoute près de 200 Algériens portent un message adressé à tous les libres de ce monde pour agir en faveur des palestiniens contre toutes les formes d’occupation et de génocide.

La caravane partira de Tunisie en direction de la frontière Egypto-Palestinienne afin de lever le blocus sur la Bande de Gaza. Wael Naouar, porte-parole de la caravane a ajouté que cette caravane vise, également, à ouvrir des canaux de coordination avec des organisations humanitaires arabes et internationales afin de faciliter les efforts de secours.

Au cours d’une conférence de presse tenue dimanche au siège de l’Union générale tunisienne du travail, le porte parole de la caravane Essoumoud Nabil Chenoufi a indiqué, que ce chiffre est respectable, bien qu’un plus grand nombre de personnes ait souhaité y prendre part mais empêché, en raison de quelques difficultés liées aux procédures.

De son côté, le porte parole de la caravane, Ghassen Henchiri a souligné que la caravane “Essoumoud” démarrera lundi à 6h du matin à partir de l’avenue Habib Bourguiba et traversera les stations de péage de Msaken (Soussa), de Aguereb (Sfax), de Gabes, de Hassi Omar (Médenine) pour arriver, aux alentours de 21h30, à la place de Joundi El Majhoul (Ben Guerdane)

Henchiri a appelé tous les tunisiens à rejoindre la caravane à travers les villes précitées, afin d’exprimer leur soutien aux palestiniens à Gaza et d’accompagner la caravane dans son itinéraire vers la Libye.

La caravane “Essoumoud”, à laquelle prennent part bénévolement des Algériens, des tunisiens et des Libyens sera renforcée par l’arrivée, à l’aéroport international du Caire, d’un nombre de défenseurs de la cause palestinienne de 32 pays et de 12 activistes par voie maritime à Gaza dans les prochaines 24h, a déclaré l’un des portes paroles de la caravane Wael Naouar.

Naouar a affirmé que cette initiative a pour objectif de briser le blocus imposé à la bande de Gaza, d’acheminer les tonnes d’aides humanitaires bloquées à Rafah-El Arich à la frontière Egypto-Palestinienne et de favoriser l’accès aux médecins et journalistes.

Cette caravane comprend des équipes spécialisées qui devront assurer les différentes missions humanitaires et la logistique pour la levée du blocus sur Gaza.

Une fois sur le territoire égyptien, la caravane se dirigera, en coordination avec des organisations humanitaires égyptiennes, vers le point de passage de Rafah, dans l’objectif de briser le blocus et d’entrer dans la bande de Gaza.

L’itinéraire de la caravane Essoumoud à travers les différentes villes à partir de la Tunisie jusqu’au passage de Rafah sera publié, en temps réel, sur les pages officielles de la coordination de l’action commune pour la Palestine.

Par ailleurs, Naouar a indiqué que le bateau de la liberté Madeleine, actuellement en route vers Gaza par la mer, fait face à de sérieuses menaces de violence de la part de l’entité sioniste.

Aux dernières nouvelles, l’armée israélienne a annoncé, à l’aube de ce lundi 9 juin 2025, que ses soldats avaient pris le contrôle du navire Madeleine…

Tekiano avec TAP