Prix Mustapha Azouz de littérature arabe enfantine : les lauréats de la 16e édition

Le prix Mustapha Azouz de littérature arabe enfantine pour l’enfant organisé en partenariat avec l’ATB, a été dévoilé au cours d’une cérémonie organisée à la Cité de la Culture.

Quatre écrivains tunisiens dont trois auteurs professionnels et une jeune autrice en plus de deux jeunes auteurs algériens sont au palmarès de la 16ème édition de ce prix littéraire tunisien.

Trois écrivains tunisiens dont deux autrices et un auteur de Nouvelles, sont les lauréats de la compétition dédiée aux auteurs professionnels. Le premier prix a été attribué à Ichraf Ben Mrad pour “Rihlat Nour” (Le voyage de Nour).

Le deuxième prix a été décerné à Besma Gandouzi pour “Alwane alhayat” (Les couleurs de la vie) alors que le troisième prix est revenu à Ibrahim Riahi pour “Al fata dhou al-ayn al kassoula” (l’ednfant à l’oeil paresseux).

Dans la compétition de la littérature de jeunesse destinée aux auteurs âgés de 9 à 18 ans, la liste des lauréats comprend une Tunisienne Islam Majoul (Tunis) pour “Haythou takounou alhouriatou yakounou alwatan” (Là où il Y a la liberté, il y A la Patrie).

Les deux autres lauréats sont Algériens dont Nourcine Charfik (Sétif) pour “Boudhour Azzaytoun” (Les graines d’Olivier) et Al Motassem Bellah Wathek Midani (Alger) pour “Linaech bihtiram” (Vivre dans le respect).

Le jury de cette édition a réunit les auteurs et autrices Nafela Dhhab (présidente), Amel Mokhtar, Mohamed el Kadi, Hedi Khadraoui et Fathi Ben Maammer.

La compétition des auteurs professionnels est dotée d’une valeur globale de 25000 DT dont 12000 pour le premier prix, 8000 pour le deuxième prix et 5000 pour le 3ème prix.

La compétition de la Littérature de jeunesse est dotée de 3000 dinars à départager entre les trois lauréats.

A cette occasion, un hommage posthume a été également rendu au célèbre homme de culture Fradj Chouchène disparu en décembre 2024. L’écrivaine Jalila Tritar a prononcé une allocution en hommage à cette grande icône du paysage culturel et audiovisuel, décédée après une long parcours de près de six décennies en tant que producteur à la Radio et Télévision nationales, écrivain et dramaturge.

La 16ème édition du “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant” a été marquée par la participation de 117 écrivains représentant divers pays arabes en plus d’auteurs de la diaspora arabe, installés en France, en Suède et, pour la première fois, aux Etats-Unis d’Amériques.

Le palmarès du “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant”, organisée les 3 et 4 juin, est dévoilé au terme du Forum annuel de littérature arabe pour l’enfant présidé par l’écrivain tunisien Mohamed Ait Mihoub.

La littérature, la psychanalyse, la psychologie, en particulier la psychologie de l’enfant, et la pédagogie étaient au coeur du forum de cette année placé autour du thème “L’humour, le burelsque et le ludique dans la Littérature pour enfants”.

Ce concours annuel est organisé par le forum de littérature arabe pour l’enfant, en partenariat avec l’ATB-Tunis et avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles. Il est ouvert aux écrivains d’expression arabe présentant un récit pour les lecteurs de 12 à 16 ans, ainsi qu’aux jeunes et aux enfants âgés de 9 à 18 ans.

Créé en 2003, ce prix est baptisé au nom de l’écrivain et poète disparu Mustapha Azzouz (1914-2003) en hommage à son oeuvre littéraire caractérisée par son réalisme.

Appartenant à la génération d’écrivains avant et post indépendance, Mustapha Azzouz était un auteur prolifique largement habité par les questions de sa société et de son époque.

Depuis sa création il y a près de 22 ans, le prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant a été attribué à 47 lauréats dont des auteurs et autrices issus de divers pays arabes, en plus de 30 enfants et jeunes de toute la région qui sont récompensés par des prix d’encouragement.

