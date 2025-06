Festival de Musique Symphonique d’Eljem 2025 : l’excellence à l’amphithéâtre d’Eljem (programme)

Le Festival de Musique Symphonique d’Eljem 2025 revient du 12 juillet au 16 août 2025, dans une 38ème édition, toujours dans le cadre majestueux de l’amphithéâtre romain d’Eljem, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce Festival International de Musique Symphonique d’Eljem intitulé “Les nocturnes d’El Jem” est un rendez-vous incontournable de la scène culturelle tunisienne qui invite mélomanes et curieux à vivre une expérience artistique unique, alliant héritage millénaire et virtuosité contemporaine.

Seul festival entièrement dédié à la musique classique en Tunisie, il propose cette année une série de concerts exceptionnels portés par des orchestres européens de renom et des ensembles tunisiens de grande qualité, faisant de l’amphithéâtre un haut lieu de dialogue interculturel.

Depuis sa création en 1986 par Mohamed Ennaceur, le festival s’est imposé comme un symbole de coopération internationale et un moteur du développement culturel et touristique d’Eljem.

L’événement valorise la richesse du patrimoine national tout en contribuant au rayonnement régional, offrant chaque année une programmation prestigieuse et éclectique.

Les mélomanes pourront assister à 11 spectacles aux sonorités de sept pays (Tunisie, Italie, Belgique, Espagne, Algérie, Canada et l’Autriche).

Programme du Festival de Musique Symphonique d’Eljem du 12 juillet au 16 août 2025 :

Samedi 12 juillet : Orchestra Fiorentina da Camera (Italie) :

Soirée d’ouverture sous les étoiles avec un hommage vibrant aux maîtres italiens – Morricone, Puccini, Rota. Un voyage musical cinématographique et lyrique, porté par des solistes d’exception, qui promet une immersion dans l’univers de la musique italienne la plus raffinée.

Jeudi 17 juillet : Orchestre Symphonique de Mégrine – « 24 Parfums » de Mohamed Ali Kammoun:

Plongez dans une expérience sensorielle unique, où 120 artistes sur scène, dont 50 jeunes virtuoses, 70 choristes intergénérationnels, des solistes talentueux, et un orchestre symphonique dirigé par Achraf Bettibi, revisitent le patrimoine des 24 régions tunisiennes. Cette création contemporaine fusionne tradition, jazz et symphonique pour une relecture innovante des musiques tunisiennes, dans une scénographie immersive.

Samedi 19 juillet : La Nuit des Chefs:

Un concept inédit réunissant plusieurs chefs d’orchestre tunisiens et méditerranéens à la tête de l’Orchestre Symphonique Tunisien et du Chœur de l’Opéra de Tunis. Ce concert propose un dialogue musical entre les grandes œuvres du répertoire classique et les sonorités du sud, célébrant la diversité et la créativité de l’art orchestral tunisien.

jeudi 24 juillet : Orchestre Royal de Chambre de Wallonie – « Alors on danse ! »:

Un programme festif et virtuose autour de la danse, de la valse viennoise aux rythmes populaires européens. L’occasion de découvrir la finesse et l’énergie d’un des plus anciens orchestres de chambre belges dans une ambiance conviviale et élégante.

Samedi 26 juillet : Orchestre de Camara de Villa Madrid: Danses du monde et musique Espagnol

L’Espagne sera à l’honneur avec un concert placé sous le signe des couleurs ibériques et de la passion. Ce programme met en valeur le répertoire classique espagnol et les musiques traditionnelles revisitées, pour une soirée haute en émotions.

Samedi 02 aout : l’Orchestre du bal de l’opéra de Vienne “Les plus belles valses de Vienne” :

Les fastes viennois envahissent Eljem avec un bal somptueux, rythmé par les valses et polkas de Strauss. Une immersion dans l’élégance et la magie de la musique autrichienne, pour une soirée digne des plus grands bals européens. Ce concert coincide avec la célébration en 2025 du 200e anniversaire de Johann Strauss II, le “roi de la valse”.

Mercredi 6 août : Hassen Doss:

Figure incontournable de la scène tunisienne, Hassen Doss propose une performance puissante mêlant opéra, pop et musique tunisienne. Un moment fort et fédérateur du festival, où la voix et la présence scénique de l’artiste captivent le public.

Samedi 09 août : Orchestre Symphonique de l’Opéra d’Alger :

L’orchestre algérien est de retour à El Jem après une longue absence souligne les organisateurs. Il est constitué d’une soixantaine de musiciens professionnels, dirigés par le Maestro Lotfi Saidi.

Son répertoire s’articule autour d’un répertoire symphonique et d’oeuvres d’opéra empruntées de compositeurs universels, mais aussi, d’oeuvres empruntées à la musique algérienne sous sa forme symphonique.

Dimanche 10 août : Oriental Heritage Choir (Canada):

Un hommage vibrant aux grands classiques orientaux, porté par un chœur international. Ce concert célèbre la richesse du patrimoine musical du Moyen-Orient, entre tradition et modernité, dans une atmosphère chaleureuse et universelle.

Mardi 12 août : Carthage Symphony Orchestra:

Sous la direction du Maestro Hafedh Makni pas moins de 160 artistes du, Carthage Symphony Orchestra (CSO) sont attendus à l’amphithéâtre d’El Jem. En plus des aires classiques les plus célèbres, la deuxième partie sera un hommage à la cantatrice Om Kalthoum avec la reprise de la fameuse chanson Alf Leila wa Leila (Mille et une nuit) musique originale de Baligh Hamdi.

Samedi 16 août : Yury Revich & Orchestre Symphonique Tunisien:

Clôture magistrale avec le violoniste international Yury Revich, accompagné par l’Orchestre Symphonique Tunisien. Yury Revich, violoniste-stradivarius est un musicien, compositeur, et artiste autrichien pluridisciplinaire et novateur.

Sa virtuosité magique a été particulièrement soulignée par la presse, qui l’a qualifié de nouvelle star mondiale du violon ou de nouveau Paganini. Lauréat de l’ECHO Classic et de l’International Music Award, c’est l’un des violonistes les plus virtuoses de sa génération. En 2021, il a été classé dans le TOP 100 du Billboard Classic aux USA.

Le festival ne se limite pas à la musique classique européenne. Il met en avant le patrimoine musical tunisien et arabe, réinterprété par des orchestres symphoniques, et favorise la rencontre entre artistes locaux et internationaux.

Des master-classes, expositions et colloques enrichissent la programmation, s’adressant à tous les publics, des passionnés aux curieux, Tunisiens comme touristes.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles pour la vente en ligne sur le site festival: www.festivaleljem.tn. Les organisateurs qu’un transport par bus est possible de Tunis à El Jem chaque jour du festival.

Les nocturnes Eljem 2025 promettent un été d’exception sous le signe de l’émotion, de la découverte et du partage. Entre héritage millénaire, virtuosité contemporaine et ouverture interculturelle, chaque concert est une invitation à voyager au cœur de la musique classique et du patrimoine tunisien.

