Les Métiers de l’artisanat tunisien à l’honneur à travers une série de 4 timbres émis par la Poste Tunisienne

Les Métiers de l’artisanat tunisien sont à l’honneur à travers une série de 4 timbres émis par la Poste Tunisienne. En effet, une série de quatre timbres-poste sur le thème “Métiers de l’artisanat tunisien” a été émise mardi 10 juin 2025.

Cette émission vise à célébrer les métiers du cuir et du bois, et ce, dans le cadre de sa contribution à la valorisation et à la promotion des métiers de l’artisanat tunisien.

Ces timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés, à cette occasion, seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir, d’aujourd’hui,10 juin 2025, a indiqué la Poste dans un communiqué.