WWDC 2025 : Apple dévoile Liquid Glass et révolutionne l’IA avec Apple Intelligence

WWDC 2025 d’Apple, la conférence annuelle d’Apple, s’est déroulée lundi 9 juin en direct de l’Apple Park sous la houlette de son directeur général Tim Cook qui a exposé avec ses collaborateurs plusieurs nouveautés marquant un tournant décisif pour la marque à la pomme.

Cette édition a été l’occasion de dévoiler une refonte complète de l’interface de tous les appareils Apple, l’introduction du design “Liquid Glass”, et des avancées majeures en intelligence artificielle avec Apple Intelligence.

L’objectif affiché; unifier l’expérience utilisateur et affirmer la position d’Apple sur le terrain de l’IA, de la réalité augmentée et de la productivité. Retour sur les annonces phares de cette keynote très attendue, qui a captivé développeurs comme grand public.

L’ère du Liquid Glass : Unification visuelle et ergonomique

La star incontestée de la WWDC 2025 est le nouveau design Liquid Glass. Ce concept visuel, déployé sur l’ensemble des systèmes d’exploitation (iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26), offre une interface translucide, fluide et dynamique.

Apple a ainsi abandonné les anciennes numérotations pour adopter une nomenclature basée sur l’année, simplifiant le suivi des mises à jour et renforçant la cohérence entre tous les appareils de l’écosystème.

Le design Liquid Glass se distingue par ses effets de profondeur, ses éléments flottants et ses contrôles arrondis, créant une sensation immersive et mettant le contenu au centre de l’expérience utilisateur.

Cette refonte exploite pleinement les capacités GPU des puces Apple Silicon grâce à un moteur de rendu en temps réel optimisé par Metal 4, promettant des animations fluides et une réactivité accrue, même sur les tâches graphiques les plus exigeantes.

Ce nouveau langage visuel ne se limite pas à l’esthétique : il favorise aussi l’ergonomie, avec une navigation plus intuitive et une meilleure accessibilité. L’intégration de Liquid Glass sur CarPlay, l’iPhone, le Mac et même l’Apple Watch marque une étape majeure vers l’unification de l’expérience Apple, réduisant la fragmentation entre les plateformes et facilitant la prise en main pour tous les utilisateurs.

Apple Intelligence : une IA locale, discrète et puissante

L’autre grande innovation de cette WWDC 2025 est l’évolution d’Apple Intelligence, désormais omniprésente dans l’écosystème. Apple mise sur une intelligence artificielle locale, traitant les données directement sur l’appareil pour garantir confidentialité et sécurité.

Cette IA s’invite dans de nombreux usages du quotidien : traduction instantanée dans Messages, FaceTime et Téléphone, filtrage intelligent des appels indésirables, organisation automatique du calendrier, et suggestions contextuelles en temps réel.

Sur iOS 26, l’IA analyse l’ensemble de l’écran et propose des actions pertinentes selon le contexte : ajout d’événements à partir d’une affiche, recherche d’objets vus dans l’appareil photo, ou encore gestion intelligente des notifications.

Siri bénéficie aussi d’une mise à jour majeure, devenant plus intuitif et capable d’anticiper les besoins de l’utilisateur, tandis que la fonction Visual Intelligence permet d’identifier et d’interagir avec des éléments visuels en direct.

Sur l’Apple Watch, watchOS 26 introduit Workout Buddy, un assistant sportif boosté à l’IA, et sur iPadOS 26, le multitâche s’enrichit de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. L’IA d’Apple se veut discrète mais efficace, toujours au service de la fluidité et de la personnalisation de l’expérience utilisateur.

Nouveautés logicielles et ouverture vers le gaming et la créativité

Au-delà du design et de l’IA, Apple a profité de la WWDC 2025 pour présenter de nombreuses nouveautés logicielles. L’application Photos est entièrement repensée, avec le retour des onglets et des effets 3D spatiaux pour des photos plus immersives.

L’appareil photo bénéficie d’une interface revue et du déclenchement à distance via les AirPods, tandis que l’enregistrement vidéo en local et les effets 3D font leur apparition sur iPadOS 26, ouvrant de nouvelles perspectives pour les créateurs de contenu.

Côté Mac, macOS Tahoe 26 rapproche encore plus l’expérience Mac de celle de l’iPhone, grâce à Liquid Glass et à l’arrivée de l’app Aperçu sur iPhone et iPad. L’application Apple Games fait ses débuts, centralisant App Store, Apple Arcade et les fonctions sociales liées au gaming, marquant un vrai tournant pour les joueurs sur la plateforme Apple.

Enfin, la réalité augmentée continue de s’étendre avec visionOS 26, qui profite d’une collaboration renforcée avec PlayStation pour enrichir l’expérience immersive.

Les AirPods ne sont pas en reste, avec des nouveautés axées sur la spatialisation du son et l’intégration à l’écosystème Apple.

