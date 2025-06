Le Festival International des Arts du Cirque et des Arts de la Rue arpente 10 régions de Tunisie du 12 au 29 juin 2025

Le Festival International des Arts du Cirque et des Arts de la Rue, un rendez-vous culturel incontournable où les artistes vont à la rencontre du public dans la rue, se tient dans sa 8ème édition du 12 au 29 juin 2025.

Organisé par le Cirque Paparouni avec le soutien des ministères des Affaires Culturelles, du Tourisme et de l’Artisanat, ce festival unique en Afrique du Nord promet une tournée spectaculaire à travers dix régions tunisiennes.

Créé en 2018, le Festival International des Arts du Cirque et des Arts de la Rue s’impose comme le premier événement de ce genre en Tunisie qui propose des spectacles gratuits, accessibles à tous, dans l’espace public.

Cette année, il s’arrêtera dans les villes de Tunis, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Le Kef, Sfax, Siliana, Sousse, Monastir et se clôturera à Zaghouan le 29 juin.

Chaque étape propose des représentations en plein air, principalement à partir de 18h30, dans des espaces publics emblématiques, favorisant ainsi la rencontre entre les artistes et un public diversifié. Teaser :

Un programme riche et varié sous le thème ‘ L’Art pour Tous, L’Art dans la Rue’

Le festival met à l’honneur la richesse des arts de la rue à travers des spectacles acrobatiques, des numéros de jonglage, des performances de clowns et des ateliers de formation. L’objectif est clair : rendre la culture accessible à tous, en particulier aux enfants, aux jeunes et aux familles.

Les spectateurs pourront profiter de numéros individuels, en duo ou en trio, alliant prouesses techniques et humour pour le plaisir de tous.

Cette 8e édition accueille des artistes venus de dix pays, dont la Tunisie, l’Italie, le Mexique, l’Argentine, le Chili et le Kenya, garantissant une diversité artistique exceptionnelle.

Nouveauté cette année : la première Compétition Nationale des Arts du Cirque, lancée en 2024 par Paparouni Circus, permettra à de jeunes talents tunisiens de se produire devant un jury national et le grand public, renforçant ainsi la vocation du festival à soutenir l’émergence de nouveaux artistes.

Dans le cadre de son engagement pour la formation, le festival propose des ateliers en arts du cirque et en danse, destinés à perfectionner les compétences des participants et à leur ouvrir les portes des écoles spécialisées.

Parallèlement, une résidence artistique se tiens du 13 au 15 juin 2025 à la Maison de la Culture Ibn Rochd, à Mohamdia (Ben Arous), sous le thème “Appuie-toi sur moi”. Ce projet réunit des artistes et des élèves sous la direction de Claudia Franco, représentante du Cirque Cometa d’Italie, pour travailler sur le spectacle “Clôture”.

Programme des représentations du festival du cirque en Tunisie :

Le point de départ du festival se fera jeudi 12 juin à partir de 19H à l’avenue Habib Bouguiba de Tunis. Les organisateurs informent que le public peut assister à des spectacles de cirque contemporains, des performances de rue époustouflantes avec des acrobates, jongleurs, clowns, musiciens et artistes de tous horizons.

Des compagnies venues des quatre coins du monde se produiront dans la rue à Tunis puis dans les régions pour des moments inoubliables pour petits et grands, célébrant l’art, la créativité et le partage dans l’espace public.

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel qui fait rayonner la Tunisie sur la scène culturelle internationale et participe activement à la démocratisation de l’art et de la culture dans l’espace public.

Pour plus d’informations sur le programme détaillé et les artistes invités, consultez les réseaux sociaux officiels du Paparouni Circus et du Festival International des Arts du Cirque et des Arts de la Rue.

Tekiano