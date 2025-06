Météo en Tunisie : ciel clair, températures stationnaires

La Météo en Tunisie affiche un ciel clair à peu nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré puis se renforçant relativement, en fin de journée, sur le sud avec des tourbillons de sable locaux.

La mer sera peu agitée. Les températures maximales seront comprises entre 28 et 32 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et oscilleront entre 33 et 38 degrés sur le reste des régions