From Ground Zero de Rashid Masharawi : miroir de la guerre à Gaza à travers 22 regards

Le film From Ground Zero projet cinématographique unique lancé par le réalisateur palestinien Rashid Masharawi originaire de Gaza, a été projeté en avant-première en Tunisie dans la soirée du jeudi 12 juin 2025 à la cité de la Culture de Tunis.

Le film est né dans le contexte de la guerre déclenchée après les événements du 7 octobre 2023, ce film vise à donner la parole aux habitants de Gaza, souvent réduits au silence dans les médias internationaux.

L’objectif : documenter, à travers le regard de ceux qui vivent la guerre au quotidien, la réalité de la vie sous les bombes, la résilience, la douleur mais aussi l’espoir.

Le film From Ground Zero d’une durée de 1h54, est une fresque composée de 22 courts métrages réalisés par 22 cinéastes gazaouis, chacun tourné littéralement sous les bombardements. Ces courts métrages, d’une durée de trois à six minutes chacun, mêlent documentaire, fiction, animation et expérimental, offrant une pluralité de points de vue et de styles.

Le projet a été rendu possible grâce à la fourniture de caméras à des réalisateurs locaux, permettant ainsi de capter des scènes authentiques de la vie à Gaza : files d’attente pour accéder à des toilettes dans des camps de tentes, quête de nourriture, recherche de proches disparus, jeux d’enfants au milieu des ruines, tâches quotidiennes des mères de famille, et souvenirs de déplacements forcés.

Cette mosaïque de récits compose un huis clos poignant où la guerre est le fil rouge, mais où la créativité et la résistance restent omniprésentes.

La bande-son originale est signée le célèbre compositeur Irakien Naseer Shamma, ajoutant une dimension émotionnelle forte à l’ensemble.

Bande-annonce du film From Grounad Zero :

Le film est structuré en deux parties, séparées par un entracte, pour permettre au spectateur de reprendre son souffle face à l’intensité émotionnelle des images. Les scènes, jamais sensationnalistes, montrent la mort, la destruction et la survie sans artifice, renforçant la dimension documentaire et humaine du projet.

La lumière, la couleur, le silence, les gestes quotidiens et les expressions faciales sont autant de moyens utilisés pour évoquer douleur, espoir et humanité. Les témoignages bruts filmés caméra à l’épaule, les gros plans sur les visages et les scènes en temps réel renforcent l’authenticité.

From Ground Zero est produit par le Masharawi Fund for Films and Filmmakers in Gaza, en coproduction avec Coorigines Production, Metafora Production, la Royal Film Commission Jordan et la Sharjah Art Foundation, avec la participation de l’International Media Support (IMS), du Doha Film Institute et d’Akka Films.

Le film a connu un parcours international remarqué. Il a été présenté à la Mostra de Valence en Espagne en 2024, ainsi qu’au festival CPH:DOX à Copenhague. Il a également été projeté à l’Amman International Film Festival en Jordanie, où il a rencontré un large public et suscité de vives réactions.

Initialement sélectionné pour le Festival de Cannes 2024, il a finalement été projeté dans une tente installée en marge du festival, en signe de protestation contre la décision des organisateurs de ne pas inclure le film dans la sélection officielle pour des raisons politiques.

La projection du Film From Ground de Zero, avec la participation de la société de production Nomadis Images de Dorra Bouchoucha et Easy Distribution, se fera dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 18 juin 2025.

