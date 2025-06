Italian Screens : vitrine du cinéma italien du 17 au 22 juin 2025 à Tunis

Italian Screens est une manifestation cinématographique qui constitue une vitrine du cinéma italien et qui se tiendra 17 au 22 juin 2025, au Cinéma L’Agora de La Marsa (Tunis).

L’Institut Culturel Italien de Tunis convie les cinéphiles à découvrir le meilleur de la production cinématographique italienne contemporaine et ce dans le cadre de la huitième édition de ” Fare Cinema”, le programme promu par la Farnesina pour la valorisation du cinéma italien dans le monde.

Les films sélectionnés illustrent la vitalité de la production italienne, qui sait se renouveler tout en préservant une identité forte. Le cinéma italien d’aujourd’hui n’hésite pas à aborder des sujets d’actualité, à questionner la société et à expérimenter de nouvelles formes de narration, tout en restant ancré dans une tradition artistique reconnue mondialement.

Cet événement représente une occasion privilégiée pour approfondir le dialogue cinématographique entre l’Italie et la Tunisie, à travers une sélection soignée des œuvres italiennes les plus marquantes de la dernière saison.

Ces films reflètent la diversité et la vitalité du nouveau cinéma italien, mêlant regards

d’auteur, thèmes sociaux et nouvelles tendances stylistiques.

Programme de Italian Screens Le nouveau cinéma italien à Tunis du 17 au 22 juin 2025 au Cinéma L’Agora La Marsa:

– Mardi 17 juin – 19h00 – Soirée d’ouverture: Présentée par Mourad Ben Cheikh. Projection du film FolleMente (2025), réalisé par Paolo Genovese

Synopsis : FolleMente raconte un premier rendez-vous à travers une comédie romantique originale et amusante. Les pensées des deux protagonistes prennent voix et corps, révélant les mécanismes intérieurs qui influencent leurs choix. Les différentes personnalités se confrontent, se disputent et s’émeuvent. Un voyage tendre et ironique dans l’esprit et le cœur d’un amour.

– Mercredi 18 juin – 10h00: Matinée – Salle Tahar Chériaa CNCI: Table ronde : « L’audiovisuel entre Italie et Tunisie : état des lieux »

– Mercredi 18 juin – 18h00: 18h00 Projection du film Breath (2024), en présence de la réalisatrice Ilaria Congiu

Synopsis : Ilaria, élevée au Sénégal, retourne dans son pays natal pour enquêter sur la dégradation de l’océan et les causes liées à la pêche industrielle, une activité gérée par sa famille. À travers des échanges avec des experts et un dialogue intime avec son père, le film explore le lien entre crise environnementale responsabilité personnelle.

20h00 : Projection du film Asfour Jenna (2024), en présence du réalisateur Mourad Ben Cheikh

Synopsis : Amadeus, antiquaire à Lecce, tombe amoureux de Betty, une jeune Tunisienne, et part en Tunisie déterminé à l’épouser. Sa famille impose des conditions radicales : conversion, changement de nom et circoncision. Entre compromis et rebondissements, Amadeus essaie de s’adapter sans renier son identité.

– Jeudi 19 juin – 18h30: Projection du film Sulla terra leggeri (2024), en présence de la réalisatrice Sara Fgaier

Synopsis : Gian, professeur d’ethnomusicologie âgé, lutte contre la perte de mémoire. Sa fille Miriam, inquiète, lui remet un ancien journal dans lequel revit l’histoire de son premier amour, Leila. Ce récit ravive en Gian le désir de se retrouver. Un voyage dans la mémoire qui le mène jusqu’en Tunisie, entre passé et rédemption.

– Vendredi 20 juin – 18h30 : Projection du film Diamanti (2024), réalisé par Ferzan Ozpetek

Synopsis : Un réalisateur réunit ses actrices préférées pour créer un film sur les femmes, sans en révéler les détails. Il les observe, les écoute, jusqu’à ce que l’imaginaire les transporte dans un autre temps : un atelier habité par des femmes, où le cinéma s’exprime à travers les costumes. Réalité et fiction se confondent, tout comme solitude, liens, rivalités et sororité. Un hommage au monde féminin, vu sous un angle intime et original.

– Samedi 21 juin – 18h30 : Projection du film Vermiglio (2024), réalisé par Maura Delpero

Synopsis : En 1944, à Vermiglio, un village alpin isolé, la guerre plane comme une menace lointaine mais constante. L’arrivée de Pietro, un soldat réfugié, bouleverse l’équilibre de la famille de l’institutrice. Entre lui et Lucia, la fille aînée, naît un amour intense qui les conduira au mariage… et à un destin inattendu.

– Dimanche 22 juin – 18h30 : Projection du film Il tempo che ci vuole (2024), réalisé par Francesca Comencini

Synopsis : Le film raconte de manière poétique la relation entre la réalisatrice et son père, Luigi Comencini, tous deux unis par leur passion pour le cinéma. À travers des souvenirs et des images éthérées, il explore comment le cinéma devient refuge, mémoire et espace d’imagination. Les décors de Pinocchio servent de toile de fond à leur lien. Un voyage émotionnel entre distance, intimité et création artistique.

Il est à noter que toutes les projections sont gratuites, dans la limite des places disponibles. Les films sont projetés en VO sous titrés en Français.

