L’Espérance de Tunis au mondial des clubs 2025 : où regarder le match de l’Espérance de Tunis vs CR Flamengo du 17 juin

L’Espérance de Tunis participe au mondial des clubs ou la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, qui se déroule du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. L’EST représente l’Afrique aux côtés d’Al Ahly SC, du WAC de Casablanca et de Mamelodi Sundowns.

L’Espérance sportive de Tunis, quadruple championne d’Afrique, aura la chance de se mesurer, encore une fois, à l’élite mondiale. Cette compétition offrira aux Sang et Or l’opportunité de se confronter aux géants du football mondial, leurs stars internationales et leurs philosophies de jeu uniques.

L’Espérance se trouve dans le groupe D. Le club CR Flamengo du Brésil, le premier qu’il affronte, est l’un des clubs les plus prestigieux du Brésil et d’Amérique du Sud, vainqueur cette année de la Campeonato Carioca et de la Supercoupe du Brésil et qualifié pour les huitièmes de finale de la coupe du Brésil et de la Copa Libertadores de la CONMEBOL.

Programme des matchs de l’Espérance de Tunis au mondial des clubs 2025 :

Mardi 17 juin 2025 : match Espérance de Tunis vs CR Flamengo au Lincoln Financial Field (Philadelphie),

Vendredi 20 juin 2025 : match Espérance de Tunis vs Los Angeles FC au GEODIS Park (Nashville)

Mercredi 25 juin 2025 : match Espérance de Tunis vs Chelsea FC au Lincoln Financial Field (Philadelphie).

Vous pouvez regarder le match Esperance de Tunis vs CR Flamengo à partir de 02h du matin, heure tunisienne, sur les chaines DAZN France, MBC Masr et SSC.

