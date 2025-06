JCI Carthage organise en collaboration Carthage Innovation – APII l’événement SmallBizz Boost

JCI Carthage organise en collaboration avec la Pépinière d’entreprises Carthage Innovation – APII, l’événement “SmallBizz Boost“. C’est une série d’ateliers pratiques dédiés aux entrepreneurs, précisément les small businesses. Cet événement se tiendra du 23 au 26 juin 2025 dans les locaux de la pépinière d’entreprises.

La JCI Carthage (Jeune Chambre Internationale de Carthage) précise que ces sessions s’adressent aux porteurs d’idées, aux entrepreneurs débutants ainsi qu’aux dirigeants de petites entreprises souhaitant développer leurs compétences et structurer leurs projets.

Le programme de ces quatre journées couvre les aspects essentiels de la création et de la gestion d’entreprise : étude financière pour maîtriser les outils de planification, choix de la forme juridique adaptée au projet, étude de marché et analyse concurrentielle, développement du profil entrepreneurial et techniques de communication.

Les participants découvriront également la conception du Business Model Canvas (BMC) et du plan d’affaires pour structurer leur stratégie, ainsi que les obligations fiscales et sociales de l’entreprise.

Ces ateliers pratiques visent à offrir aux participants les clés pour faire évoluer leurs projets entrepreneuriaux dans un environnement économique en mutation.

Pour plus d’informations consultez la page Facebook de JCI Carthage et inscrivez vous via le formulaire en ligne et le mail jcicarthage.olm@gmail.com.

Tekiano