Journée mondiale des tortues marines : l’importance de protéger cet espèce menacée en Méditerranée

La Journée mondiale des tortues marines est une occasion essentielle pour rappeler l’importance de préserver ces créatures marines aujourd’hui gravement menacées. Elle est célébrée le 16 juin de chaque année.

Le WWF Afrique du Nord profite de cette date symbolique pour renouveler son engagement à protéger les tortues marines, notamment en Tunisie, tout en soulignant leur rôle fondamental dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes marins.

Les menaces pesant sur les tortues marines

Les tortues marines, ces espèces qui traversent les mers depuis des millions d’années, sont confrontées à de nombreuses menaces qui compromettent leur survie. En Méditerranée, plus de 95 % des déchets marins sont constitués de plastique, un danger mortel pour les tortues qui les confondent souvent avec leur nourriture.

La tortue marine mangent les déchets plastiques attirés par leurs formes et odeurs qui ressemblent à celle de leurs proies naturelles comme les méduses. Une fois ingérés, ces plastiques provoquent malnutrition, blocages intestinaux et parfois la mort par suffocation.

À cela s’ajoutent d’autres facteurs comme la destruction des plages de nidification, les collisions avec les bateaux, la pollution lumineuse, le braconnage, et les effets du changement climatique, notamment la montée des eaux et la modification des courants marins.

En Tunisie, trois espèces de tortues marines sont recensées

L’espèce la plus fréquente est la Caretta Carette ou la caouanne, appelée localement “Fakroun Bhar” ou “Gley”, suivie de la tortue luth ou Dermochelys coriacea, souvent observée, et de la tortue verte ou Chelonia mydas, signalée plus rarement.

Ces données proviennent du projet COMMON, coordonné par l’Institut National des Sciences de la Mer avec le soutien de l’Union européenne, qui œuvre pour une meilleure gestion des déchets marins et la protection de la biodiversité.

Le WWF Afrique du Nord travaille en coordination avec des associations locales, des experts et des partenaires régionaux à travers le réseau nord-africain pour la conservation des tortues marines, connu sous le nom de NASTNet.

Cette collaboration vise à mettre en place des actions concrètes pour restaurer les habitats naturels, limiter les risques de captures accidentelles et lutter contre les pratiques illégales.

L’importance d’impliquer les populations locales dans la protection des tortues marines

Cela passe par quelques gestes simples et efficaces à adopter dès maintenant comme :

– Réduire la consommation de plastique pour préserver la propreté des habitats naturels des tortues marines.

– Soutenir les politiques de conservation des habitats côtiers et marins.

– Sensibiliser l’entourage quant à l’importance des tortues marines dans l’écosystème et le rôle écologique de ces espèces.

– Encourager des méthodes de pêche durables qui limitent les risques de capture accidentelle des tortues et qui sont plus respectueuses de la faune marine.

– En cas de rencontre avec une tortue marine, le WWF recommande de ne pas s’en approcher ni de la toucher, afin de ne pas perturber son comportement naturel.

– Si l’animal est en train de pondre, il est essentiel de ne pas le déranger ou de l’éclairer.

– Si une tortue blessée ou malade est repérée, il faut immédiatement en informer les autorités ou les membres du réseau NASTNet pour une prise en charge adaptée.

Il est possible de consulter les activités du Réseau des Tortues Marines en Afrique du Nord (North Africa Sea Turtles Network – “NASTNet”) via le site nast-net.org

La Journée mondiale des tortues marines représente bien plus qu’une célébration, c’est un appel à l’action pour préserver l’une des espèces les plus emblématiques en méditerranée, et garantir leur survie pour les générations futures.

S.B. avec WWF