Le deuxième tronçon de la route X20 à La Manouba mis en service

Le deuxième tronçon de la route X20 ,route radicale reliant la route régionale n°38, route de Bejaoua et Oued Ellil, à l’échangeur Douar Hicher (Route Chenoua), dans le gouvernorat de la Manouba, a officiellement été mis en service ce mardi 17 juin 2025.

Long de 3 kilomètres, ce segment constitue une avancée majeure dans le développement du réseau routier du Grand Tunis. Cette mise en exploitation intervient suite à l’achèvement des travaux et à la levée des obstacles ayant retardé cette partie du projet.

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a indiqué que les efforts se poursuivent pour achever l’ensemble du projet X20 avant la fin de l’année, en accélérant les travaux restants dans le gouvernorat de l’Ariana, sur une distance estimée à 4 kilomètres.

Considéré comme la deuxième rocade périphérique du Grand Tunis, le projet de la route X20 s’étend sur 15,5 kilomètres et traverse trois gouvernorats : Tunis, La Manouba et l’Ariana. Son budget global s’élève à 140 millions de dinars, hors aménagement paysager, ouvrages d’art et infrastructures techniques complémentaires.

Slah Zouari a souligné l’importance stratégique de ce projet dans l’amélioration de la fluidité du trafic routier au sein de ces zones fortement urbanisées, notant que son taux d’avancement dépasse désormais les 90 %. Il a également insisté sur l’impératif d’achever rapidement le tronçon restant pour bénéficier pleinement de ses retombées positives sur la mobilité urbaine.

De son côté, le directeur général des ponts et chaussées, Khaled Latrach, a précisé que les retards enregistrés sont dus principalement aux difficultés liées au transfert des réseaux publics (eau potable, électricité, télécommunications) et aux procédures foncières. Le coût total des expropriations pour utilité publique s’élève à 35 millions de dinars.

À ce jour, deux tronçons de la rocade X20 ont déjà été ouverts à la circulation dans les gouvernorats de Tunis et de La Manouba, couvrant une distance cumulée d’environ 8 kilomètres.