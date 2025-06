Météo en Tunisie : températures en légère baisse

La Météo en Tunisie affiche des températures en légère baisse, mercredi 18 juin 2025. Le temps est partiellement nuageux et les nuages seront progressivement denses, l’après-midi, sur les hauteurs Ouest au Centre et au Sud.

Risque d’apparition de cellules orageuses accompagnées des chutes de pluies, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Ces précipitations concerneront, par la suite, les régions côtières du Nord à la fin de la journée et pendant la nuit.

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, relativement fort près des côtes et sur le Sud et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée dans le Nord et peu agitée à houleuse dans le reste des côtes. Les températures maximales seront comprises entre 28 et 33 degrés sur les côtes et les hauteurs et entre 34 et 39 degrés ailleurs.