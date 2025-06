Festival Au Pays des Enfants à Tunis : une 2e édition exceptionnelle du 26 au 29 juin 2025 (programme)

Le Festival Au Pays des Enfants revient en force pour une deuxième édition exceptionnelle. Un festival enchanté, où les rues de la Médina se transforment en contes éveillés et ce du 26 au 29 juin 2025 dans la capitale Tunisienne.

Cet événement familial incontournable animera le cœur de Tunis, transformant la ville en un véritable paradis de l’enfance, de la créativité et du partage culturel. La ville se plie aux lois du rêve!

Au programme : clowns, jongleurs, animaux fantastiques et marionnettes invitent petits et grands à franchir la porte d’un monde parallèle, celui où l’imaginaire est roi, et l’enfant, souverain, souligne les organisateurs.

Le festival investira plusieurs lieux emblématiques de la capitale tunisienne, notamment la Maison de la Culture Slaheddine El-Slimi, les ruelles et monuments historiques de la Médina, la Place de la Victoire, la Porte de France (Bab Bhar).

De plus, l’avenue Habib Bourguiba, sera exceptionnellement fermée à la circulation automobile pour accueillir un grand carnaval international.

Programme du Festival Au Pays des Enfants à Tunis

Les visiteurs pourront également profiter de jeux traditionnels comme El Kojjet (jeu de billes), Khodhrouf (toupie) et Sabaa Hajrat (jeu des sept pierres). Une aventure ludique intitulée “Le Jeu de la Carte” invitera petits et grands à découvrir la Médina sous un angle magique et interactif.

Par ailleurs, des résidences artistiques et des ateliers pédagogiques seront proposés aux enfants et aux éducateurs, autour des arts plastiques, de la musique, du théâtre, de la danse, des arts du cirque, mais aussi du recyclage et des énergies renouvelables.

Une célébration internationale de l’enfance

Le festival rassemble plus de 85 artistes tunisiens et 34 artistes venus de 15 pays à travers le monde, faisant de cet événement un véritable pont entre les cultures. Parmi les pays participants figurent la Tunisie, la Palestine, la Corée du Sud, et bien d’autres, offrant ainsi une richesse artistique et culturelle unique.

Les activités se dérouleront dans des sites prestigieux de la Médina de Tunis tels que la Driba, Tourbet el Bey, Bir Lahjar, Bab Bhar et La mosquée de la Zitouna.

Les visiteurs pourront également admirer des installations artistiques, des fresques, des expositions et des expériences interactives qui transformeront la ville en un espace de magie, d’imaginaire et de découverte.

Le festival s’étendra également aux autres régions à l’intérieur du pays, avec la participation active de plus de 29 établissements éducatifs et institutions culturelles issus de différentes régions tunisiennes, renforçant ainsi la dimension inclusive et nationale de l’événement.

Ce festival se veut une déclaration d’amour à l’enfance libre, joyeuse, créative, où chaque pas devient poésie, et chaque éclat de rire, une révolution douce…

Pour suivre l’actualité du festival Au Pays des Enfants ou Fi Bilad El Atfal, édition 2025, du mercredi 26 au dimanche 29 juin 2025 et plonger dans l’univers magique où l’enfance est reine, rendez-vous sur la page dédiée au pays des enfants et la Maison de la Culture Slimania.

Tekiano