Guerre Iran-Israël : Les Tunisiens en Iran sont sains et saufs

Une source du ministère des Affaires étrangères tunisien a assuré que tous les membres de l’ambassade de Tunisie dans la capitale iranienne, Téhéran, sont sains et saufs.

L’ambassade n’a reçu aucune information faisant état de ressortissants tunisiens en danger suite à l’escalade militaire en cours entre l’entité sioniste et l’Iran déclenchée depuis une semaine.

Joint par l’agence TAP, le directeur de l’information et de la communication au département des Affaires étrangères, Mohamed Elloumi, a tenu à préciser concernant une éventuelle évacuation de Tunisiens que l’espace aérien est actuellement fermé, et que seule la voie terrestre reste possible.

Selon le responsable, les 72 Tunisiens inscrits aux registres de l’ambassade de Tunisie en Iran sont en sécurité.

Les services de l’ambassade maintiennent un contact permanent avec eux. Elle leur a, d’ailleurs, conseillé de limiter leurs déplacements durant cette période.

Le conflits a connu une escalade militaire lorsque, vendredi dernier à l’aube, l’entité sioniste a lancé une attaque surprise contre l’Iran, ciblant plusieurs installations et assassinant d’importants responsables militaires et des scientifiques nucléaires.

la guerre a fait au moins 224 morts en Iran, selon un bilan officiel paru à la date du 19 juin 2025.

Tekiano avec TAP