Caravane Soumoud de retour à Tunis : accueil triomphal et appels à soutenir la résistance palestinienne

La Caravane Soumoud, l’une initiative maghrébine visant à briser le blocus imposé à Gaza est arrivée à Tunis, dans la soirée du jeudi 19 juin 2025. Des centaines de personnes, venues de tous bords, ont déferlé sur la place de l’avenue Habib Bourguiba pour accueillir les membres de la Caravane.

S’exprimant au nom de la Coordination de l’action commune pour la Palestine, l’activiste, Ghassen Ben Khalifa, a annoncé à cette occasion le lancement d’une pétition pour recueillir un million de signatures en Tunisie afin de soutenir l’adoption d’une loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste.

Il a affirmé le périple organisé par la caravane Soumoud vise essentiellement à sensibiliser le large public au droit du peuple palestinien dans la bande de Gaza à lever le blocus et à mettre fin à la guerre injuste menée contre lui.

Le rassemblement a été marqué par la présence deux rabbins juifs antisionistes, venus de Palestine, dont un d’entre eux a prononcé une allocution largement applaudie à travers laquelle il a exprimé son soutien à la caravane Soumoud qui, a-t-il dit, plaide en faveur de la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien contre l’occupation.

ll a ajouté qu’il fait partie d’un mouvement antisioniste qui milite en faveur de la reconnaissance du droit de la Palestine à l’existence et défend avec force l’idée de la coexistence pacifique entre les religions sur la terre sainte de Palestine.

Pour sa part, le porte-parole officiel de la caravane Soumoud, Wael Naouar, a déclaré à l’Agence TAP, lors d’un rassemblement populaire visant à accueillir les membres de la caravane à Sfax, que la levée du blocus imposé à la bande de Gaza est une « mission qui incombe aux peuples et aux libres du monde entier », appelant à organiser des marches et des mouvements de protestation, à encourager les initiatives de boycott et à soutenir la résistance palestinienne.

Le porte-parole a en outre affirmé que cette initiative populaire sera bientôt évaluée dans la perspective de préparer le lancement de la Caravane Soumoud 2 dans les quelques mois à venir.

Il a souligné que la mission de la levée du blocus imposé à la bande de Gaza est « une œuvre de longue haleine », soulignant que ce qui a été accompli jusqu’à présent est « un pas de géant » sur la bonne voie.

Plus tôt dans la journée, la caravane Soumoud a regagné le territoire tunisien en provenance de la Libye où elle a été arrêtée par les forces sécuritaires relevant des autorités de l’Est Libyen.

Le 9 juin courant, des centaines de personnes ont pris le départ à bord d’autocars à destination de Gaza avant d’être arrêtées à l’entrée de la ville libyenne de Syrte.

Le convoi, qui comptait plus de deux mille membres venant de pays maghrébins, en majorité de la Tunisie, s’est fixé pour objectif ultime de briser le blocus imposé à l’enclave palestinienne, d’acheminer l’aide humanitaire et de faire transmettre des messages de soutien populaire au peuple palestinien à Gaza.

Tekiano avec TAP