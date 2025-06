Festival arabe de la radio et de la télévision 2025 du 23 au 25 juin, entre Tunis et Hammamet

Le Festival arabe de la radio et de la télévision 2025 organisée par l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU), se déroule dans sa 25e édition du 23 au 25 juin 2025, entre Tunis et Hammamet, sous le thème “L’espace de convergence et de créativité”. Cette édition marque également le 44e anniversaire du festival, devenu un rendez-vous incontournable du paysage médiatique arabe.

Le festival proposera un éventail d’activités : concerts, conférences, compétitions et salons technologiques. Le coup d’envoi sera donné à l’amphithéâtre de Carthage par un concert de l’artiste tunisien Saber Rebai.

La cérémonie de clôture se fera au Théâtre de l’Opéra de Tunis et accueillera Karim Thlibi dans un spectacle musical patrimonial intitulé Al Khailou Allaylou.

Un Salon de la technologie, installé à la Médina Yasmine Hammamet, accueillera des exposants arabes et internationaux venus présenter les dernières innovations en matière d’équipements audiovisuels, intelligence artificielle dans les médias, production dramatique et contenus jeunesse.

Doté d’un budget de 97 000 dollars, Le festival organise quatre compétitions (deux officielles et deux parallèles) réunissant 299 œuvres : 145 radiophoniques et 154 télévisuelles, proposées par des chaînes membres de l’ASBU, chaînes satellites et sociétés de production internationales.

La tenue du festival en Tunisie est encadrée par une convention de partenariat signée en 2023 entre l’ASBU et les institutions tunisiennes, garantissant l’organisation des éditions de 2023 à 2026. Le ministère des Affaires Culturelles, les établissements publics de radio et télévision tunisiens et Arabsat sont les principaux partenaires de cet événement.

Parmi les invités attendus, des figures majeures du monde artistique arabe telles que Hamada Helal, Sami Kaftan, May Omar, Rania Ismail ou encore Julia Kassar. En outre, le festival rendra hommage à plusieurs personnalités influentes du monde audiovisuel arabe.

Depuis 1981, le Festival arabe de la radio et de la télévision contribue à renforcer la coopération interarabe, promouvoir les productions audiovisuelles de qualité et accompagner l’innovation technologique. Devenu événement annuel depuis 2015, il s’impose aujourd’hui comme une plateforme incontournable de dialogue, d’échange et de rayonnement culturel arabe.

