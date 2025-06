Match Espérance de Tunis vs Los Angeles FC : où regarder le match de la coupe du monde des clubs du 20 juin?

Le match Espérance de Tunis vs Los Angeles FC qui compte pour la 2ème journée du groupe D de la coupe du monde des clubs est prévu pour vendredi 20 juin 2025. La rencontre Espérance de Tunis vs Los Angeles FC se joue à partir de 23h (HT) au stade Geodis Park à Nashville.

Le match Espérance de Tunis vs Los Angeles FC s’avère décisif pour le club tunisien et le club américain classés en dernier du groupe D avec Zero point. Les sang et or ont perdu leur premier match face aux brésiliens du CR Flamengo, les américains ont perdu quant à eux face à Chelsea.

Vous pouvez regarder le Match Espérance de Tunis vs Los Angeles FC en direct live sur la chaine DAZN France et MBC Masr.

