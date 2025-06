Midjourney lance sa nouvelle V1 Video Model qui concurrence directement Sora d’OpenAI

Midjourney, connu pour ses prouesses dans la génération d’images par IA, fait un pas de géant en dévoilant sa toute première IA dédiée à la vidéo, nommée V1. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de transformer des images fixes en courtes séquences animées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives créatives.

Contrairement à certains concurrents comme Sora d’OpenAI, qui privilégient un rendu très réaliste, Midjourney conserve son style artistique unique, souvent empreint de surréalisme.

Ce lancement marque une étape importante pour Midjourney, qui s’affirme désormais comme un acteur clé dans le domaine de la vidéo générée par IA, tout en gardant une approche tournée vers l’imaginaire et la créativité.

Comment générer une vidéo avec Midjourney V1 ?

Les utilisateurs peuvent ainsi transformer une simple image en séquence animée de quelques secondes. Pour générer une vidéo avec Midjourney V1, le processus est simple et accessible depuis Discord ou le site officiel.

L’utilisateur sélectionne une image dans sa galerie ou en télécharge une nouvelle, puis active la fonction d’animation. Deux modes sont proposés : un mode automatique, où l’IA choisit les mouvements, et un mode manuel, qui permet de personnaliser l’animation via des commandes spécifiques.

Il est aussi possible de régler l’intensité des mouvements, allant de subtils à très dynamiques, ainsi que d’affiner le rendu pour plus de précision. La vidéo finale, d’une durée maximale de 21 secondes, peut ensuite être visionnée directement sur la plateforme.

Introducing our V1 Video Model. It’s fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it’s the first video model for *everyone* and it’s available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy — Midjourney (@midjourney) June 18, 2025

Cette méthode, qui part d’une image existante pour créer du mouvement, se distingue des outils qui génèrent des vidéos uniquement à partir de descriptions textuelles.

Midjourney Video V1 vs Sora d’OpenAI : deux visions de la vidéo IA

Face à Sora d’OpenAI, Midjourney V1 propose une expérience différente. Sora est reconnu pour sa capacité à créer des vidéos réalistes à partir de prompts textuels détaillés, avec des fonctionnalités avancées comme le montage en temps réel ou la création de storyboards. Cela en fait un outil privilégié pour les professionnels cherchant à raconter des histoires visuelles cohérentes et précises.

Midjourney, quant à lui, mise sur la simplicité et l’originalité artistique, offrant aux créateurs une plateforme intuitive pour explorer des animations courtes et expressives. Il se concentre sur l’animation d’images, offrant une expérience plus intuitive et artistique, sans chercher à imiter la réalité…

A noter que Sora propose une résolution supérieure (jusqu’à 1080p) et des outils d’édition avancés alors que Midjourney séduit plus par sa simplicité, son accessibilité (abonnement à partir de 10 $/mois) et son orientation vers la communauté artistique.

Le choix entre ces deux solutions dépendra surtout des attentes des créateurs : narration et réalisme avec Sora, ou créativité et spontanéité avec Midjourney.

Tekiano