FIFAK 2025 : une 38e édition sous le signe de la liberté et de la solidarité avec la Palestine à Kélibia

FIFAK 2025 ou la 38e édition du Festival international du film amateur de Kélibia (FIFAK) se tiendra du 16 au 23 août 2025 à Kélibia, dans le Cap Bon. Organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA), avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), le FIFAK 2025 poursuivra sa mission de soutien au cinéma libre et engagé.

Après avoir célébré en 2024 son 60e anniversaire sous le slogan ‘Save Gaza‘, le FIFAK revient avec un nouveau mot d’ordre fort : ‘Free Palestine’. Ce thème, décliné à travers un visuel sobre et poignant, donne le ton d’une édition résolument engagée, poétique et solidaire, fidèle à l’esthétique que le festival défend depuis sa création en 1964.

Une vitrine du cinéma amateur et engagé

Chaque année, le FIFAK attire des cinéastes amateurs, étudiants en cinéma et professionnels venus du monde entier pour présenter leurs œuvres, majoritairement des courts-métrages. La programmation prévoit deux grandes compétitions – nationale et internationale – couvrant la fiction, le documentaire, l’animation et les films expérimentaux.

Des séances spéciales mettront à l’honneur un pays invité, des projections pour enfants, des ateliers de formation, ainsi que des rencontres-débats avec des professionnels du 7e art. Le festival organise également une compétition nationale de scénario et de photographie.

Un tremplin pour les talents de demain

Reconnu comme l’un des plus anciens festivals de cinéma amateur dans le monde arabe et en Afrique, le FIFAK a vu passer de nombreux grands noms du cinéma, parmi lesquels Nanni Moretti, Sheila Graber, Salma Baccar, Férid Boughedir ou encore Ridha Béhi. Il a également accueilli des figures emblématiques telles que Youssef Chahine, Michel Khleifi, Rashid Masharawi ou Gaston Kaboré.

Inscriptions ouvertes au FIFAK 2025 jusqu’à juillet 2025

Les inscriptions au FIFAK 2025 sont ouvertes jusqu’au 15 juillet pour les participants étrangers, et jusqu’au 28 juillet pour les participants tunisiens.

La FTCA, fondée en 1962 sous le nom d’AJCT, regroupe aujourd’hui plus de 320 adhérents répartis dans 23 clubs à travers la Tunisie. Elle joue un rôle central dans la formation et l’encadrement des jeunes cinéastes, produisant en moyenne une vingtaine de films chaque année. La fédération conserve un patrimoine précieux de plus de 500 œuvres, parfois signées par des cinéastes aujourd’hui renommés.

Tekiano avec TAP