Hyundai Tunisie lance son application mobile ‘MyHyundaiTunisia’

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la marque automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, poursuit son engagement envers l’innovation et l’amélioration continue de l’expérience client en annonçant le lancement de sa nouvelle application mobile MyHyundaiTunisia.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de digitalisation de la marque, visant à offrir des services après-vente modernes, accessibles et personnalisés à sa clientèle.

Disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android, l’application MyHyundaiTunisia permet aux utilisateurs de :

– Prendre rendez-vous en ligne pour tout type d’intervention (entretien, révision, réparation), en sélectionnant le créneau horaire et l’agence de leur choix ;

– Optimiser leur temps en réduisant les délais d’attente grâce à une planification efficace ;

– Accéder facilement aux informations clés relatives à leur véhicule, telles que l’historique des services, les rappels d’entretien, ainsi que les horaires et coordonnées des ateliers Hyundai.

« Le lancement de l’application MyHyundaiTunisia s’inscrit dans notre volonté de proposer à nos clients une expérience toujours plus fluide, moderne et connectée. Cette application représente une étape importante dans notre stratégie de digitalisation, visant à renforcer la proximité avec nos clients et à leur fournir des services de qualité, accessibles en quelques clics », déclare Mehdi Mahjoub, Directeur Général de Hyundai Tunisie.

Cette initiative s’ajoute aux efforts constants de Hyundai Tunisie pour améliorer l’expérience client, comme en témoigne l’obtention pour la quatrième année consécutive du titre de « Élu Service Client de l’Année 2025 »

Par ailleurs, Hyundai Tunisie continue d’élargir son réseau de services pour être encore plus proche de ses clients. Récemment, un nouveau centre de service rapide a été inauguré à la Charguia I, offrant une prise en charge fluide et efficace, garantissant un service de qualité à tous les clients.

Ce centre propose une large gamme de prestations essentielles afin d’assurer un entretien optimal des véhicules. En outre, Hyundai Tunisie a mis en place une offre inédite : l’huile moteur est offerte après chaque deux entretiens périodiques successifs effectués.

Avec un réseau de 20 agences réparties à travers toutes les régions tunisiennes, Hyundai Tunisie garantit une proximité et une réactivité qui font la différence. La marque continue de respecter les droits du consommateur et offre une garantie étendue de 5 ans sur ses véhicules, assurant ainsi la tranquillité d’esprit de ses clients.

Pour plus d’informations et pour télécharger l’application, rendez-vous sur

Apple App Store : https://apps.apple.com/fr/app/my-hyundai-tunisia/id6743625776

Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamdev.hyundai

Huawei AppGallery : https://appgallery.huawei.com/app/C114179065

Communiqué