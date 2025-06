L’Association tunisienne de la vie sauvage lance la plateforme Naturadex Islands

L’Association tunisienne de la vie sauvage (ATVS) lance une première plateforme sur la biodiversité baptisée “Naturadex Islands”. Librement accessible via le lien http://naturadexislands.atvs.tn, cette plateforme contient plus de 2500 données concernant la faune et la flore des zones humides de Béja.

Il s’agit d’une plateforme collaborative qui vise à promouvoir la biodiversité insulaire de la Tunisie à travers la collection/centralisation, diffusion et valorisation des connaissances sur la biodiversité des îles tunisiennes, indique l’ATVS.

Elle donne aussi accès à l’ensemble des données collectées par l’Association Tunisienne de la Vie Sauvage sur les îles tunisiennes, ainsi qu’à une checklist exhaustive des espèces qui y sont présentes, le tout via un portail intuitif.

Les citoyens ont la possibilité de contribuer activement à cette base de données en soumettant leurs propres observations”, selon l’association, qui a souligné que la plateforme continuera d’évoluer au cours des prochains mois.

Le projet a été élaboré en partenariat avec “Notre Grand Bleu”, “AJEM “- Association Jlij pour l’Environnement Marin, l’Association Kraten de développement durable, de culture et de loisirs à Kerkennah, l’ Association Tipaza, The Dreamer et le Laboratoire de Diversité, Gestion et Conservation des Systèmes Biologiques ainsi que l’ensemble des experts et naturalistes.

Il est financé par le Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) et l’ Initiative PIM pour les Petites Iles de Méditerranée.

Tekiano avec TAP