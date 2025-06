Le journaliste Walid Tlili n’est plus : la Radio Tunisienne perd l’une de ses voix les plus emblématiques. Le défunt a débuté sa carrière dans la presse écrite, travaillant pour les journaux Al Akhbar, Al Ayam et Attariq Al Jadid. Il faisait également partie des journalistes qui ont contribué à la Revue de la Radio Tunisienne.

La voix puissante de Walid Tlili s’est d’abord fait entendre au micro de la Radio Tunisienne aux côtés du regretté Salah Jegham, dans plusieurs émissions, avant qu’il ne lance ses propres programmes, tels que « Al Bath Al Mubasher » (Diffusion en direct) et « Tounes El Warda » (Tunisie la rose).

Les auditeurs tunisiens l’ont aussi connu à travers des émissions radios comme « Yawm Saïd » (Bonne journée), « Rahmatan lil ‘Alamin » (Miséricorde pour l’univers), « Dhaif min Az-Zaman Al Jamil » (Invité du temps passé), « Aazif Al Layl » (Le musicien de la nuit), ou il s’est brillamment illustré.

Le défunt était connu pour sa gentillesse, sa courtoisie et ses excellentes relations avec ses collègues. Il a laissé une empreinte unique à la Radio Tunisienne et dans le cœur de tous ceux qui l’ont côtoyé.

Le SNJT présente ses sincères condoléances à sa famille, ses collègues et ses proches, priant Dieu de leur accorder patience et réconfort.

Qu’Allah accorde Sa miséricorde au confrère Walid Tlili.

Tekiano