L‘huile d’olive tunisienne célébrée à travers une cérémonie de remise des prix à la résidence de l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie

En avril 2025, la Tunisie s’est brillamment illustrée à Genève lors du concours European International Olive Oil Competition (EIOOC) organisé par le groupe Global International Olive Oil Competitions (GIOOC).

Elle a ainsi obtenu le plus grand nombre de distinctions parmi les pays participants, confirmant son leadership mondial dans le secteur de l’huile d’olive extra vierge :

– 83 médailles d’or, dont 21 dans la catégorie santé (richesse en polyphénols, bienfaits cliniques) ;

– 4 médailles d’argent ;

– 49 entreprises tunisiennes ont participé parmi environ 150 entreprises issues de 15 pays.

Pour honorer cette performance exceptionnelle de la Tunisie à Genève, une cérémonie de remise des prix a été symboliquement organisée le 20 juin 2025 à Carthage, à la Résidence de l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli.

Réunissant des représentants officiels, acteurs institutionnels, représentants du secteur oléicole, les producteurs tunisiens primés au concours ainsi que des journalistes, cet événement a été l’occasion de mettre en lumière l’excellence tunisienne et de souligner le rôle stratégique du pays sur la scène oléicole internationale.

Grâce à cette fructueuse coopération, la Tunisie a été célébrée dans un cadre reflétant l’importance de ses avancées dans le domaine de la qualité, de la santé et de l’innovation en matière d’huile d’olive.

À propos de GIOOC

GIOOC AB (Global International Olive Oil Competitions) est un groupe suédois spécialisé dans l’organisation de concours internationaux d’huile d’olive extra vierge.

Il a été cofondé par Raouf Chouket, ingénieur et entrepreneur suédo-tunisien, qui en est également le Président Directeur Général.

Grâce à sa vision stratégique et à sa profonde connaissance du secteur oléicole mondial, M. Chouket a positionné GIOOC comme la seule organisation au monde à structurer des compétitions internationales d’huile d’olive à l’échelle continentale et intercontinentale.

Aujourd’hui, GIOOC organise quatre concours majeurs reconnus internationalement :

– The Afro-Asian International Olive Oil Competition

– The Scandinavian International Olive Oil Competition

– The United States International Olive Oil Competition

– The European International Olive Oil Competition, dont les 3e et 4e éditions ont été organisées à Genève respectivement en 2024 et 2025)

Le groupe suédois envisage de franchir une nouvelle étape historique avec le lancement de la toute première Coupe du Monde de l’Huile d’Olive Extra Vierge.

Cette future compétition mondiale, conçue comme le sommet de l’excellence oléicole, rassemblera les meilleurs producteurs des cinq continents et fera rayonner la culture de l’huile d’olive à l’échelle planétaire.

Tekiano avec communiqué