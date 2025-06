Match Espérance de Tunis vs Chelsea : où regarder le match de la coupe du monde des clubs du 25 juin 2025?

Le match Espérance de Tunis vs Chelsea se déroule dans la matinée du mercredi 25 juin 2025 dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe D, dans la coupe du monde des clubs. Le rencontre Espérance de Tunis vs Chelsea se joue à 2H du matin (heure tunisienne) au stade Lincoln Financial Field à Philadelphie aux USA.

Les sang et or n’ont pas d’autres choix que gagner ce match contre les anglais pour espérer passer au prochain tour. Un exploit sportif qui serait presque miraculeux. Par ailleurs, l’Espérance jouera sans Youcef Belaïli, unique buteur face à Los Angeles FC…

Un trio arbitral argentin dirigera cette rencontre composé de Yael Falcon Perez (arbitre central), Maximiliano De Yesso, Facundo Rodrigues (arbitres-assistants), tandis que le Chinois Ma Ning a été nommé quatrième arbitre.

Vous pouvez regarder le match Espérance de Tunis vs Chelsea en direct live sur la chaine DAZN France. Le streaming du match Espérance de Tunis vs Chelsea est accessible sur le site de DAZN France.

