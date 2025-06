Estudiant Events organise la nouvelle édition de son forum étudiant Forum NXT, le salon incontournable dédié à l’orientation universitaire et aux études post-bac, en Tunisie comme à l’international.

L’événement se tiendra à Sfax, Sousse et Tunis, du 25 au 29 juin 2025, et s’adresse aux lycéens, étudiants, parents et futurs candidats à la mobilité académique.

Un forum 100 % dédié à l’avenir des jeunes

Le Forum NXT offre à ses visiteurs l’opportunité unique de :

– Rencontrer plus de 50 exposants : écoles, universités tunisiennes et étrangères, ambassades, institutions de formation…

– Explorer plus de 20 destinations d’études : France, Allemagne, Canada, Espagne, Malte, Hongrie, Dubaï, Roumanie, etc.

– Bénéficier de conseils personnalisés grâce à la présence d’experts en orientation et en admission.

– Assister à des conférences et ateliers pratiques pour comprendre les procédures, les parcours d’études, les systèmes éducatifs, les débouchés professionnels et bien plus.

Les futurs étudiants auront l’opportunité de bénéficier d’échanges directs avec des établissements de renom, leur permettant d’obtenir des informations précieuses sur les cursus et conditions d’admission.

Ils pourront également écouter les témoignages d’anciens étudiants ayant poursuivi leurs études à l’étranger, qui partageront leur expérience et leurs conseils. Des sessions de coaching en orientation personnalisée seront proposées pour aider chaque participant à construire un projet académique cohérent.

Enfin, des experts en admission, en visa et en mobilité académique seront présents pour répondre aux questions et accompagner les étudiants dans leurs démarches.

Les dates à retenir :

– 25 juin à Sfax de 10h – 17h à l’hôtel L’OCCIDENTAL Sfax Centre

– 26 juin à Hôtel Concorde GREEN PARK Palace​

– 28 et 29 juin à Tunis au Palais des Congrès

L’inscription en ligne est obligatoire pour garantir votre participation. Plus d’informations sur la page Facebook Estudiant.events .L’entrée est gratuite de 10H à 17H sur inscription.

