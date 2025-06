Forêts en péril, Menace sur la Tunisie verte : thème du 16e numéro de Nawaat Magazine

Le qualificatif ‘vert’, historiquement attribué à la Tunisie, est-il encore vraiment mérité ? Le 16e numéro de Nawaat Magazine propose de revenir sur les menaces qui pèsent sur les forêts tunisiennes comme les incendies, coupes illégales, défrichement sauvage…

A l’approche des canicules estivales, ce 16eme numéro de Nawaat Magazine ouvre le dossier, alors que le spectre des incendies hante nos quelques zones verdoyantes. Tandis que le défrichement sauvage, les coupes d’arbres, continuent de saccager notre nature.

Ce 16ème opus de notre magazine relèvera ainsi les lacunes de la politique publique et les dérives criminelles, affectant aussi bien les hommes que la nature. Et si certaines espèces animales s’éteignent peu à peu dans une indifférence quasi-généralisée, le sanglier se fait envahissant en tirant parti de ces bouleversements.

L’esquisse acidulée du caricaturiste Tawfiq Omrane, la bande-dessinée d’un Seif Eddine Nechi plus inspiré que jamais, contribuent à relever le dossier.

Nos pages Oxygène et Territoires accorderont une place particulière à Gabès, l’une des villes tunisiennes les plus touchées par la pollution. Alors que le gouvernement tunisien s’engage de pied ferme dans la course à l’hydrogène vert, présentée comme une opportunité, les Gabèsiens s’insurgent.

L’oasis de Chenini, sous pression depuis plusieurs décennies, semble à bout de souffle. Les habitants eux-mêmes à l’initiative de nombreux projets de sauvegarde, sont tiraillés entre désillusion et nécessité de poursuivre leur combat.

Dans Global, nous abordons notamment la thématique des espèces animales menacées au Maghreb par le braconnage, la chasse intensive et le développement urbain.

Enfin notre rubrique Inspiration se penchera sur “El Bakhara”, une pièce de théâtre brillant aussi bien par sa qualité que par sa thématique, centrée sur la cause écologique.

Loin de la course contre la montre de l’actualité chaude et de l’information instantanée, Nawaat Magazine propose un contenu riche et audacieux. Allant au-delà de l’actualité, ses reportages, enquêtes, portraits et décryptages permettent une meilleure compréhension de notre présent.

