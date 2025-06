LG remporte le Nissan Global Innovation Award 2025

LG Electronics (LG), leader technologique du secteur de la mobilité, a reçu le prix de l’innovation mondiale lors de la cérémonie de remise des « Nissan Global Innovation & Quality Award 2025 », qui s’est tenue le 29 mai 2025.

Ce programme annuel récompense les fournisseurs qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l’amélioration de la compétitivité des produits et de la valeur de la marque Nissan.

Ce prix prestigieux récompense les contributions innovantes de LG dans le domaine de l’info-divertissement embarqué (IVI) en tant que partenaire stratégique de Nissan pour le matériel et les logiciels.

LG a joué un rôle essentiel dans le développement d’une plateforme informatique embarquée de haute performance qui gère de manière intégrée diverses fonctions numériques dans le véhicule.

L’entreprise a déjà réalisé avec succès une production de masse stable des premiers systèmes IVI de Nissan, en commençant par l’Europe en 2024 et en s’étendant à d’autres régions. Cette réussite constante a ouvert de nouvelles opportunités pour les projets futurs, y compris les plateformes de nouvelle génération.

L’obtention du tout premier prix mondial de l’innovation marque une étape importante dans le partenariat de longue date entre LG et Nissan. S’appuyant sur cette reconnaissance, LG se réjouit d’approfondir sa collaboration en s’étendant à des domaines technologiques plus vastes.

Il s’agit notamment des systèmes de cockpit numérique de la prochaine génération qui intègrent une technologie avancée d’innovation en matière de mobilité et diverses solutions logicielles qui améliorent l’expérience à bord du véhicule.

« Ce prix témoigne du leadership technologique de LG à l’ère des véhicules définis par logiciel (SDV) », a déclaré Eun Seok-hyun, président de LG Vehicle Solution Company.

Et d’ajouter : « Nous continuerons à apporter une nouvelle valeur sur le marché de la mobilité future en approfondissant notre partenariat avec les constructeurs automobiles, alors que nous façonnons ensemble l’avenir de la mobilité. »

En tant que leader mondial des technologies de composants automobiles, LG répond activement à l’évolution des besoins du marché et des clients à mesure que l’industrie évolue vers les SDV et continue de mener une innovation soutenue dans tous les principaux domaines des composants automobiles, englobant à la fois le matériel et les logiciels, y compris l’IVI, la télématique et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) – des catalyseurs clés des véhicules électriques et autonomes.

S’appuyant sur ces efforts d’innovation, LG est à l’avant-garde de l’innovation télématique, pierre angulaire des SDV. L’année dernière, LG a atteint la première part du marché mondial de la télématique automobile avec 24,4%, selon sa propre analyse de données.

La technologie télématique de l’entreprise permet une communication de données en temps réel et à haute capacité en connectant de manière transparente les réseaux embarqués à l’infrastructure 5G externe. Grâce à ces atouts dans le domaine de la télématique et à sa vaste expertise en matière de logiciels, LG consolide son rôle dans l’élaboration de l’avenir des véhicules connectés et autonomes.

Communiqué