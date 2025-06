Orientation universitaire 2025 en Tunisie : le guide, les dates et tout ce qu’il faut savoir

Les nouveaux bacheliers tunisiens, candidats du baccalauréat 2025 en Tunisie peuvent dès à présent se préparer à la phase cruciale de l’orientation universitaire.

Le ministère de l’Enseignement supérieur tunisien informe que le calendrier détaillé du processus d’orientation, qui s’étendra de fin juin à début août 2025 est disponible aussi bien sur le site officiel que sur ces réseaux sociaux.

Le guide de l’orientation universitaire 2025 en Tunisie est accessible à dès mardi 24 juin sur le site officiel dédié du ministère www.orientation.tn et en document PDF via le lien https://www.orientation.tn/orient/pdf/guide2025.pdf

Ce document contient toutes les informations nécessaires sur les filières auxquelles les nouveaux bacheliers peuvent accéder selon leurs scores, les établissements universitaires et les conditions d’accès.

Accès au portail de l’orientation universitaire 2025 et dates à retenir

L’accès au portail de l’orientation universitaire 2025 en Tunisie nécessite un mot de passe, disponible via SMS ou directement en ligne à partir du samedi 28 juin 2025 pour les candidats de la session principale.

Les candidats de la session de contrôle peuvent accéder à ce portail à partir du mardi 15 juillet 2025.

Les résultats détaillés, incluant les scores individuels et le classement, seront disponibles à partir du mercredi 16 juillet 2025, à midi, via le portail officiel.

Une session spéciale est réservée aux bacheliers excellents, ayant obtenu une moyenne de 16 ou plus dans les filières scientifiques et 14 ou plus pour la section lettres.

Ces derniers pourront remplir leur fiche de vœux du 3 au 5 juillet 2025. Les résultats de cette session seront publiés le mardi 8 juillet 2025, à partir de midi.

Résultats de l’orientation universitaire 2025

Tous les candidats admis aux sessions principales et de contrôle du bac 2025 en Tunisie, pourront remplir leurs cartes de choix universitaires du 23 au 27 juillet 2025. La procédure sera ouverte dès mercredi 23 juillet 2025 à midi et clôturée à minuit dimanche 27 juillet.

Les résultats finaux de l’orientation seront annoncés le vendredi 1er août 2025, à partir de midi. Les étudiants recevront alors leur affectation dans les établissements universitaires.

Les candidats souhaitant modifier leur affectation ou n’ayant pas participé aux phases précédentes auront l’opportunité de s’inscrire à la session finale d’orientation ou à la session de réorientation du 11 au 15 août 2025.

D’autres informations spécifiques concernant les dates des filières à test, le bac étranger ainsi que la session des lauréats (IPEST-France -Allemagne) sont disponibles sur le site orientation.tn.

Tekiano