L’Avenue de Tunis sans voitures ce Weekend en marge du Festival Au Pays des Enfants

L’Avenue de Tunis sera sans voitures ce Weekend annonce le gouvernorat de Tunis qui organise événement ‘Deux journées sans voitures sur l’avenue Habib Bourguiba’, les samedi 28 et dimanche 29 juin 2025, en partenariat avec les services régionaux, centraux et les forces de sécurité.

La circulation sera interdite de la place du 14 Janvier jusqu’aux rues d’Algérie et des Pays-Bas, de 14h à 20h le samedi, puis de 7h à 20h le dimanche.

La fermeture exceptionnelle de l’Avenue à la circulation automobile se déroule pour accueillir un grand carnaval international, avec entre autres, un spectacle de Boussadia et un défilé de marionnettes lumineuses, dans le cadre Festival Au Pays des Enfants à Tunis .

Le programme, réparti sur deux jours, comprend diverses activités culturelles et sportives, telles que une exposition de maquettes géantes, des ateliers artisanaux (fabrication de poupées pour enfants), des concerts scolaires et un spectacle de danse espagnole, une tente de la culture coréenne (jeux traditionnels, ateliers, costumes) et une tente de la culture palestinienne (rythmes folkloriques, atelier de cuisine).

Des prestations artistiques venues d’Afrique du Sud (danse africaine), d’Égypte (théâtre de marionnettes), de Grèce, de Palestine, d’Espagne, du Chili et d’Algérie sont attendues en plus d’autres animations comme un spectacle de cirque présenté par des troupes du Liban, d’Allemagne et du Brésil.

Tekiano

