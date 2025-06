Plages tunisiennes : pourquoi autant de méduses et liste des plages interdites à la baignade en 2025

Les plages tunisiennes connaissent une invasion précoce et massive de méduses, depuis le début de l’été 2025. Un phénomène qui suscite inquiétude et vigilance chez les vacanciers et les autorités.

Alors que leur apparition était autrefois limitée à la fin août ou au début septembre, les méduses, appelées localement horrika, sont désormais visibles dès le mois de juin.

Pourquoi cette prolifération de méduses ? Quelles plages tunisiennes sont interdites à la baignade en 2025 ? Et quelles sont les espèces de méduses les plus fréquentes en Tunisie ?

Les causes de la prolifération des méduses en Tunisie

Plusieurs facteurs expliquent la multiplication rapide des méduses sur les côtes tunisiennes :

1. Réchauffement de la Méditerranée : Selon les experts, la température de la mer Méditerranée atteint aujourd’hui des niveaux records. Cette hausse favorise la reproduction des méduses, qui trouvent dans ces eaux plus chaudes un environnement idéal pour se multiplier.

2. Pollution marine : La pollution, notamment par les rejets domestiques et industriels, enrichit l’eau en nutriments. Cela favorise la prolifération du plancton, la principale nourriture des méduses. Les plages tunisiennes les plus polluées voient donc arriver plus tôt et en plus grand nombre ces animaux gélatineux.

3. Surpêche : La pêche excessive de certaines espèces de poissons et de tortues marines, notamment celles qui se nourrissent de méduses, perturbe l’équilibre naturel de l’écosystème marin. Avec moins de prédateurs, les méduses prolifèrent sans contrôle.

Les plages tunisiennes interdites à la baignade en 2025

Face à la pollution et à la présence accrue de méduses, le ministère de la Santé tunisien a publié une liste de 28 plages interdites à la baignade pour l’été 2025. Ces interdictions concernent principalement les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana et Bizerte.

À Tunis, la plage de la rue Bach Hamba à La Goulette est interdite. L’Ariana voit plusieurs plages de Raoued interdites, en particulier près des canaux et des lotissements résidentiels.

Dans le gouvernorat de Ben Arous, des points à Radès, Ezzahra et Hammam-Lif sont concernés, notamment près des embouchures d’oueds et des zones proches des infrastructures urbaines.

À Bizerte, la plage de Jalta, la plage Baâli à Menzel Jemil, le port de pêche de Sidi Hachani à Menzel Abderrahmane et les canaux de Zarzouna sont également touchés.

Le ministère de la Santé rappelle que ces mesures sont prises pour protéger la santé des citoyens, les contrôles de la qualité de l’eau se poursuivant tout au long de la saison estivale.

Les espèces de méduses présentes en Méditerranée et en Tunisie

La Méditerranée, et plus particulièrement les côtes tunisiennes, abritent plusieurs espèces de méduses dont certaines prolifèrent particulièrement en été. Les plus courantes sont :

La méduse Pelagia noctiluca : aussi appelée « méduse mauve », elle est petite, translucide avec des reflets violets, et très urticante. C’est l’espèce la plus redoutée des baigneurs.

La méduse Rhizostoma pulmo : surnommée « poumon de mer », elle est de grande taille, de couleur bleue, et impressionnante mais généralement inoffensive.

La méduse Cotylorhiza tuberculata : appelée « œuf au plat » en raison de son apparence, elle est peu urticante et fréquente en été.

D’autres espèces plus petites peuvent également être observées, certaines provoquant des brûlures même si elles sont moins visibles.

Selon Yassine Ramzi Seghir, expert en faune marine, les méduses actuellement présentes sur les côtes tunisiennes sont majoritairement de grande taille et de couleur bleue, impressionnantes mais peu dangereuses.

Cependant, il faut rester vigilant face aux espèces plus petites dont la piqûre peut être très douloureuse.

Conseils en cas de piqûre de méduse Si vous êtes piqué par une méduse, il est important de :

– Sortir de l’eau immédiatement.

– Ne pas frotter la zone touchée, surtout pas avec du sable.

– Rincer la zone à l’eau de mer (évitez l’eau douce).

– Retirer délicatement les tentacules restants à l’aide d’une pince ou d’un objet rigide.

– Si la douleur persiste ou en cas de réaction allergique, rendez-vous à la pharmacie ou consultez un médecin.

