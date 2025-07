Festival Hammamet 2025 : musique, théâtre et danse au menu de la 59e édition avec des billets en ligne exclusivement

Festival Hammamet 2025 revient pour sa 59ème édition, du 11 juillet au 13 août 2025, promettant un été inoubliable sous le thème ‘Continuous Vibes’. L’amphithéâtre emblématique de Hammamet s’illuminera avec 36 spectacles répartis sur 33 soirées, offrant une programmation éclectique mêlant musique, danse et théâtre.

Cette édition 2025 se distingue par la présence d’artistes venus de 14 pays : Tunisie, Palestine, Algérie, Maroc, Syrie, Liban, Soudan, Jordanie, Mali, États-Unis, France, Italie, Espagne et Colombie. Ce brassage culturel fait du festival un véritable carrefour d’échanges et de rencontres, renforçant sa renommée internationale.

Le festival met à l’honneur aussi bien les grands noms de la scène tunisienne – Lotfi Bouchnak, Saber Rebaï, Balti, Ghazi El Ayadi – que la nouvelle vague de la musique contemporaine avec des artistes comme Jadhb, Soudeni et Benjemy.

La diversité musicale est au rendez-vous : raï, gnawa, flamenco, salsa, jazz, électro, musique classique et symphonique, sans oublier le tarab.

Parmi les têtes d’affiche internationales, citons Hind Ennaira (Maroc), Djazia Satour (Algérie), Yuri Buenaventura (Colombie), ou encore le groupe espagnol Las Migas. La soirée « Sinfonica » rendra hommage aux grands classiques de la chanson française, célébrant des icônes telles que Dalida et Charles Aznavour.

Des créations inédites et des hommages émouvants attendus

Le public pourra découvrir des spectacles inédits fusionnant tradition et modernité, comme « Osool » de Yacine Boularès ou « Koum Tara », une création mêlant musique populaire algérienne, classique et jazz. La soirée « Dialogue des cordes 2 » explorera les sonorités orientales et occidentales sous la direction du virtuose Kamel Ferjani.

Le festival ne se limite pas à la musique : le théâtre et la danse contemporaine occupent également une place de choix. Le spectacle d’ouverture « Ragouj » d’Abdelhamid Bouchnak et Hamza Bouchnak rendra hommage au chanteur Kafon, disparu en mai dernier. D’autres pièces majeures sont au programme, telles que « Mère des pays » de Hafedh Khalifa, « Ad Vitam » de Leila Toubel, ou encore « La Dame Kerkoine ».

Le 13 août, la chanteuse Nabiha Karaouli clôturera cette édition avec un concert en hommage à la femme tunisienne, soulignant la place essentielle des artistes féminines sur la scène culturelle nationale.

Programme du Festival International de Hammamet 2025 du 11 juillet au 13 août

– 11 juillet : « Ragouj – Le Spectacle » – Abdelhamid Bouchnak & Hamza Bouchnak (Tunisie)

– 12 juillet : « La Nuit Des Chefs » – Orchestre Symphonique Tunisien (Tunisie)

– 13 juillet : Hind Ennaira (Maroc) et Djazia Satour (Algérie)

– 14 juillet : Naïka (Haïti / France)

– 15 juillet : RUST (Syrie / Liban) et Alsarah & The Nubatones (Soudan)

– 16 juillet : « Mère des pays » – Hafedh Khalifa (Tunisie)

– 17 juillet : Jadhb (Tunisie) et Soudeni (Tunisie)

– 18 juillet : « Ad Vitam » – Leila Toubel (Tunisie)

– 19 juillet : Yuri Buenaventura (Colombie)

– 20 juillet : Noël Kharman (Palestine)

– 21 juillet : « Sinouj – Odyssey » – Benjemy (Tunisie)

– 22 juillet : « Dialogue des cordes 2 » – Kamel Ferjani (Tunisie)

– 23 juillet : Addict Ameba (Italie)

– 24 juillet : Siilawy (Jordanie)

– 25 juillet : « 24 Parfums – Les Étoiles Symphoniques » – Mohamed Ali Kammoun (Tunisie)

– 26 juillet : Wael Jassar (Liban) (sold out)

– 27 juillet : Nass El Ghiwane (Maroc)

– 28 juillet : « La Dame de Kerkoine » – Wajdi Gaidi & Houssem Sahli (Tunisie)

– 29 juillet : Al Shami (Syrie)

– 30 juillet : Las Migas (Espagne)

– 31 juillet : Lotfi Bouchnak (Tunisie)

– 1er août : « Habit Zamani » – Ghazi Ayadi (Tunisie)

– 2 août : Saber Rebai (Tunisie)

– 3 août : Robyn Bennett (USA / France)

– 4 août : Balti (Tunisie)

– 5 août : Koum Tara (Algérie / France)

– 6 août : « Arboune » – Imed Jemaa (Tunisie)

– 8 août : Cheb Mami (Algérie)

– 9 août : Sinfonica – Spécial Tubes Français (Tunisie / France)

– 10 août : « Au violon » – Fadhel Jaziri (Tunisie)

– 11 août : Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba (Mali)

– 12 août : Osool (Tunisie / France)

– 13 août : Nabiha Karaouli (Tunisie)

la billetterie du Festival International de Hammamet 2025 est exclusivement disponible en ligne sur le site officiel festivaldehammamet.com. Les spectateurs sont invités à réserver rapidement leurs places pour ne rien manquer de cette programmation exceptionnelle.

