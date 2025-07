Plateforme Rafikni pour le suivi en temps réel des entreprises communautaires

Une nouvelle application interactive baptisée « Rafikni » (Accompagne-moi) sera intégrée au réseau intranet de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) pour assurer le suivi des entreprises communautaires.

La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargée des entreprises communautaires, Hasna Jiballah a précisé que cette plateforme offrira un tableau de bord intégré aux bureaux de l’emploi et du travail indépendant ainsi qu’aux espaces « Entreprendre », permettant un suivi en temps réel des entreprises, de leurs difficultés et l’optimisation des décisions à chaque étape (création, démarrage, activité).

L’application vise à simplifier les procédures administratives et à améliorer l’accompagnement des porteurs de projets. Lors de la clôture d’une session de formation destinée aux directeurs régionaux organisée les 27-28 juin sur le dossier des entreprises communautaires.

Jiballah a rappelé que les entreprises communautaires, levier clé du développement local, favorisent l’investissement participatif et la justice sociale. Leur nombre étant entrées en phase d’activité devrait dépasser 60 prochainement.

Tekiano avec TAP