Prévisions été 2025 : des pics de chaleur en Tunisie attendus en juillet et août

L’été 2025 s’annonce particulièrement chaud sur l’ensemble du territoire tunisien. La saison estivale devrait enregistrer des températures supérieures aux normales saisonnières, avec des pics de chaleur plus intense que celle généralement observée.

Des conditions plus sèches que la normale sont attendues durant les mois de juin, juillet et août, affectant la quasi-totalité des régions du pays, selon les prévisions publiées par l’Institut National de la Météorologie (INM) dans son bulletin des prévisions saisonnières juin-juillet-août 2025.

Sur la base des moyennes observées durant la période de référence 1991-2020, les températures moyennes estivales devraient osciller entre 24,3 °C et 32,3 °C, tandis que les précipitations resteront très faibles, avec un cumul total n’excédant pas 65 mm sur toute la saison.

Des pics de chaleur en juillet et août

Le mois de juillet 2025 connaîtra des températures moyennes comprises entre 25 °C et 33,5 °C. Les températures maximales moyennes pourraient atteindre des niveaux élevés, entre 30,5 °C et 41,2 °C, ce qui confirme la tendance à un été plus chaud que d’habitude. Les précipitations seront quasi absentes, avec un cumul mensuel ne dépassant pas 15 mm.

Quant au mois d’août 2025, il sera également marqué par des températures élevées, avec des moyennes comprises entre 25,3 °C et 33,2 °C. Les maximales oscilleront entre 31,3 °C et 40,7 °C, selon les régions. Là encore, les pluies resteront rares, avec un cumul généralement inférieur à 30 mm sur l’ensemble du pays.

Face à cette vague de chaleur annoncée, les autorités appellent à la vigilance, notamment pour les personnes vulnérables, et recommandent de suivre les bulletins météorologiques régulièrement mis à jour.

