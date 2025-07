Amel Guellaty triomphe au Mediterrane Film Festival 2025 avec son film Where the Wind Comes From

Amel Guellaty s’est illustrée lors de la 3ème édition du Mediterrane Film Festival qui s’est tenue à La Valette, à Malte, du 21 au 29 juin 2025. Son premier long-métrage, Where the Wind Comes From (D’où vient le vent), a remporté la plus haute distinction du festival, le prestigieux Golden Bee Award du Meilleur Long Métrage.

À cette reconnaissance s’ajoute le prix de la Meilleure Interprétation décerné à l’actrice Eya Bellagha, qui incarne avec justesse le rôle principal, Alyssa. Le film avec en tête d’affiche Eya Bellagha, Slim Baccar et Sondos Belhassen est coproduit entre la Tunisie, la France et le Qatar. Il se présente comme un récit initiatique empreint de poésie et de réalisme.

Synopsis du film film Where the Wind Comes From : Alyssa, jeune rebelle de 19 ans, et son meilleur ami Mehdi, 23 ans, timide et introverti, utilisent leur imagination pour échapper à leur triste réalité. Un jour, ils découvrent un concours qui se tient à Djerba et qui pourrait leur permettre de changer leur vie. Ils décident de faire le road trip, peu importent les obstacles.

Le Mediterrane Film Festival 2025 est placé sous le thème évocateur « We Are Film », a rassemblé cette année 55 films issus de plus de 20 pays. Ce thème souligne le rôle du cinéma comme trait d’union entre les cultures méditerranéennes, en favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle à travers des récits riches et diversifiés.

Créé en 2023, ce festival vise à faire de Malte un pôle incontournable sur la scène internationale du cinéma. Il se donne également pour mission de renforcer les échanges culturels et la coopération entre les pays du bassin méditerranéen.

Amel Guellaty née en 1988 est une réalisatrice et photographe tunisienne qui s’est faite connaitre grâce à son court métrage multi-primé Black Mamba. Elle compte à son actif deux courts documentaires “Née au printemps” et “Les Éboueurs de la mer”. Where the Wind Comes From est son premier long-métrage de fiction.

