L’IA médicale de Microsoft : un nouvel outil qui défie les médecins les plus expérimentés

L’IA médicale de Microsoft ambitionne de révolutionner le diagnostic médical en proposant un outil capable d’aider les médecins à trouver le bon diagnostic, même dans les cas les plus compliqués, et cela plus rapidement et à moindre coût.

Microsoft publie sur son site dédié à ses innovations en matière d’intelligence artificielle microsoft.ai qu’elle a mis au point une intelligence artificielle, IA médicale, appelée MAI-DxO, qui impressionne déjà les experts du monde entier.

Pourquoi cette innovation est-elle si importante ?

Aujourd’hui, beaucoup de gens rencontrent des difficultés pour accéder à des soins de qualité ou reçoivent des diagnostics tardifs ou erronés. Cela peut avoir de graves conséquences sur la santé. Avec l’augmentation du nombre de patients et la complexité des maladies, les médecins sont parfois dépassés. C’est là que l’IA entre en jeu.

MAI-DxO est présenté comme un assistant médical hors pair

Le système MAI-DxO de Microsoft a été testé sur des cas médicaux très complexes, publiés dans l’un des journaux médicaux les plus respectés au monde, le New England Journal of Medicine. Résultat : l’IA a réussi à trouver le bon diagnostic dans 85% des cas, là où des médecins expérimentés n’y parviennent que dans environ 20% des situations similaires. En plus, elle y arrive en utilisant moins d’examens médicaux, ce qui permettrait de faire des économies importantes pour le système de santé.

Comment MAI-DxO fonctionne-t-il?

Contrairement à d’autres IA qui se contentent de répondre à des questions à choix multiples, MAI-DxO fonctionne un peu comme un médecin humain. Elle commence par écouter les symptômes du patient, puis propose des examens ou pose des questions supplémentaires pour affiner son diagnostic.

À chaque étape, l’intelligence artificielle analyse les nouvelles informations et ajuste ses hypothèses, jusqu’à trouver la cause la plus probable des symptômes.

Par exemple, si une personne a de la fièvre et tousse, l’IA peut d’abord suggérer une prise de sang, puis, selon les résultats, demander une radio des poumons. Elle avance étape par étape, comme le ferait un vrai médecin, mais avec une rapidité et une précision impressionnantes.

Microsoft tient à précise qu’elle ne veut pas remplacer les médecins, mais les aider à être plus efficaces. L’idée est de rendre ce type d’outil accessible partout : dans les hôpitaux, mais aussi dans les zones rurales où il manque de spécialistes, ou même via des applications sur smartphone pour les premiers conseils de santé.

Déjà, plus de 50 millions de personnes utilisent chaque jour les outils santé de Microsoft comme Bing ou Copilot pour poser des questions médicales, indique le géant américain sur son site. Avec MAI-DxO, ces outils pourraient fournir des réponses encore plus fiables et personnalisées.

Dans l’absolu l’arrivée de l’IA dans le diagnostic médical pourrait transformer la médecine. Elle permettrait de réduire les erreurs, d’accélérer la prise en charge des patients et de faire des économies considérables. Mais surtout, elle donnerait à chacun la chance d’avoir un avis médical rapide et fiable, où qu’il se trouve.

Microsoft veut amplifier son impact grâce à l’IA générative. Fin 2024, l’entreprise a lancé un programme santé grand public mené par des cliniciens, ingénieurs et chercheurs. Cette initiative complète les projets existants comme RAD-DINO (optimisation de la radiologie) et Microsoft Dragon Copilot (assistant vocal pour médecins).

