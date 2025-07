Météo en Tunisie : légère hausse des températures

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers devenant plus denses, l’après-midi du mardi 01 juillet 2025 sur les régions ouest du centre. Vent de secteur est faible à modéré, puis relativement fort, l’après-midi, prés des côtes.

La mer est moutonneuse dans le golfe de Gabès et calme à peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures sont en légère hausse avec des maximales comprises entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés dans le reste des régions.