Météo en Tunisie : hausse des températures et orages attendus dans les régions ouest et centre

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers, devenant progressivement denses, l’après-midi du mercredi 02 juillet 2025, sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies, parfois intenses et de chutes locales de grêle.

Des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses avec des chutes locales de grêle sont attendues sur les gouvernorats du Kef, Siliana, Kasserine, Gafsa et les régions ouest des gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’Institut National de Météorologie.

Le vent est de secteur est faible à modéré, puis relativement fort, l’après-midi, prés des côtes et sous orages. Un vent fort atteignant temporairement 70 km/h soufflera sous orages. Mer peu agitée à localement agitée.

Températures en légère hausse avec des maximales comprises entre 33 et 37 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 38 et 42 degrés dans le reste des régions.