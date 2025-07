Festival Carthage 2025, Festival Hammamet 2025 et les nocturnes d’El Jem abriteront la tournée du spectacle La Nuit des Chefs, un évènement musical d’exception proposé avec l’Orchestre symphonique tunisien et le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

La Nuit des Chefs est un événement musical d’exception porté par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, devenu l’un des rendez-vous incontournables de la scène culturelle tunisienne en 2025.

Ce concert unique célèbre la diversité, la créativité et l’énergie de l’art orchestral tunisien, tout en construisant un dialogue riche avec le patrimoine musical mondial, et plus particulièrement méditerranéen.

Ce qui distingue La Nuit des Chefs, c’est son concept original : réunir, le temps d’une même soirée, plusieurs chefs d’orchestre de renom. Chacun dirige tour à tour l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) et le Chœur de l’Opéra de Tunis, offrant ainsi une palette sonore inédite et un dialogue entre différentes sensibilités, styles et époques.

Le programme de l’édition 2025 a été conçu comme un voyage musical mêlant grandes œuvres du répertoire méditerranéen et incursions dans le classique occidental, créant une atmosphère vibrante et mémorable.

Cette alchimie s’est traduite par une synchronisation remarquable entre chefs, musiciens, choristes et solistes, saluée pour sa précision et son intensité.

Au-delà de la performance artistique, La Nuit des Chefs reflète un véritable esprit d’ouverture et de dialogue entre les cultures, tout en valorisant le patrimoine musical tunisien.

La scène verra défiler des virtuoses de la musique comme Mohamed Makni, chef d’orchestre, violoniste et compositeur. Shady Garfi, compositeur connu pour sa capacité à fusionner les traditions musicales tunisiennes avec des influences symphoniques et internationales. Rachid Regragui, chef d’orchestre et compositeur marocain, pionnier de la nouvelle vague maghrébine.

Participera à cette nuit Mohamed Rouatbi, chef d’orchestre tunisien faisant partie de l’OST sans oublier, le chef d’orchestre algérien Lotfi Saidi, altiste et arrangeur. Il dirige l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger et fusionne musique classique et mélodies algériennes.

Par la richesse de son répertoire et la qualité de ses interprétations, l’événement s’affirme comme un modèle d’excellence et d’innovation, fidèle à la vocation du Théâtre de l’Opéra de Tunis d’être un carrefour vivant des arts et des talents.

Trois des scènes des festivals de Tunisie les plus prestigieux accueilleront la Nuit des chefs :

– Festival International de Hammamet (FIH 2025) le 12 juillet 2025,

– Festival International de Musique Symphonique d’El Jem “Les Nocturnes d’El Jem” le 20 juillet,

– Festival International de Carthage (FIC2025) le 1er août 2025.

La présence de plusieurs chefs dans une même soirée constitue une invitation à redécouvrir l’orchestre comme un organisme capable de se transformer sous l’impulsion de mains différentes.

La Nuit des chefs a été proposée pour la première fois au public au théâtre de l’opéra de Tunis de la cité de la culture en Janvier 2025. La soirée a exploré un large répertoire musical sous la houlette des chefs qui ont instauré un dialogue fusionnel entre musiciens, chanteurs et spectateurs.

