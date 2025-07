Tournoi scolaire de football 2025 : l’école primaire Al Mansourah à Kairouan remporte la finale nationale

Fidèle à l’objectif de promouvoir la jeunesse tunisienne à travers des initiatives éducatives et sportives, un tournoi national de football a été lancé au début de l’année scolaire 2024-2025, avec pour ambition de développer les talents et l’esprit d’équipe chez les élèves âgés de 10 à 12 ans.

Ce tournoi scolaire, organisé dans les 24 gouvernorats du pays, a rassemblé chaque week-end 16 équipes issues d’écoles primaires locales, chacune composée en moyenne de 15 jeunes joueurs. L’objectif : désigner les champions régionaux à l’issue des compétitions locales.

Un tournoi d’envergure nationale

Au fil de ses 24 étapes régionales, l’initiative a mobilisé plus de 6 000 élèves passionnés de football, encadrés par des enseignants d’éducation physique et des éducateurs dévoués. Véritable moment de rencontre et de dépassement de soi, cette compétition a permis à des centaines d’écoles à travers tout le pays de se retrouver autour d’un projet commun, valorisant la pratique sportive dès le plus jeune âge.

Une finale à la hauteur de l’engagement

Le tournoi s’est clôturé par une grande finale nationale, organisée le vendredi 27 juin 2025 au stade Chedly Zouiten à Tunis. À cette occasion, les 24 champions régionaux se sont affrontés lors de phases qualificatives, permettant de désigner les huit meilleures équipes scolaires du pays :

École primaire Okba Ibn Nafaâ – Sfax

École primaire Ennasra – Tozeur

École primaire Rajraj – El Hamma

École primaire Habib Bourguiba – El Krib

École primaire El Baladia – Mannouba

École primaire Sahloul – Sousse

École primaire Ibn Khaldoun – El Alia

École primaire Al Mansourah – Kairouan

Une journée festive et pleine d’émotion

Le cadre symbolique du stade Chedly Zouiten a offert à 128 jeunes finalistes une expérience mémorable, entourés de leurs familles, enseignants et camarades.

En parallèle des rencontres sportives, un programme d’animations a enrichi la journée : ateliers ludiques, jeux, concours, et la présence remarquée des anciens internationaux Ayadi Hamrouni et Ali Zitouni.

Sur le terrain, les huit équipes finalistes ont été réparties en deux groupes pour une phase de poules. Les demi-finales ont ensuite opposé les meilleures équipes de chaque groupe, aboutissant à une finale palpitante entre l’École primaire El Baladia – Mannouba et l’École primaire Al Mansourah – Kairouan.

Une victoire bien méritée pour Kairouan

C’est finalement l’École primaire Al Mansourah de Kairouan qui a remporté le titre national au terme d’un match intense, disputé dans un bel esprit sportif.

Un projet porteur de valeurs

Ce tournoi a été bien plus qu’un événement sportif : il a été une aventure humaine rassemblant des milliers d’enfants autour des valeurs du fair-play, de la cohésion, de la persévérance et de la citoyenneté. Une initiative exemplaire qui montre combien le sport scolaire peut être un puissant vecteur d’éducation, d’inclusion et de fierté régionale.

