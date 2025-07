InstaDeep et Syngenta : quand l’IA révolutionne l’analyse et l’interprétation des séquences génétiques des plantes

InstaDeep, l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle et le machine learning, révolutionne aujourd’hui le domaine agricole grâce à un partenariat stratégique conclu avec Syngenta, l’un des leaders mondiaux des technologies agricoles.

Ce projet ambitieux a pour objectif « d’apprendre le langage de l’ADN des plantes ». Concrètement, il s’agit d’utiliser l’IA pour analyser et interpréter les séquences génétiques des plantes, dans le but de prédire leur comportement et d’identifier les leviers permettant d’améliorer leurs performances.

L’usage de l’intelligence artificielle connaît actuellement une croissance exponentielle dans tous les secteurs, et l’agriculture n’échappe pas à cette tendance. Grâce à la puissance du machine learning et des algorithmes développés par InstaDeep, il devient possible d’anticiper comment une plante va réagir face à différents facteurs environnementaux ou génétiques.

Ce partenariat innovant entre InstaDeep et Syngenta marque une étape importante dans l’optimisation des processus de sélection végétale. En comprenant mieux le fonctionnement des génomes, les chercheurs et ingénieurs agronomes pourront développer de nouvelles variétés plus résistantes, plus productives et mieux adaptées aux enjeux climatiques actuels.

En combinant expertise en biotechnologie et intelligence artificielle, InstaDeep et Syngenta visent à accélérer les cycles d’innovation dans l’agriculture et à contribuer à une production agricole plus durable et plus performante.

Tekiano avec TAP