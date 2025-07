L’événement les Rencontres internationales de la Photographie de Ghar El Melh signe son grand retour, pour une 10 édition du 8 au 11 septembre 2025, au fort ottoman Lazaret, sis gouvernorat de Bizerte après une absence de 10 ans.

Organisé par l’Association Club Photo de Tunis, avec le soutien de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie et de l’équipe Europe, cet événement d’envergure internationale est également parrainé par l’association ADERC et bénéficie du partenariat de la galerie Le 32BIS.

Un programme riche et varié

Cette édition proposera une exposition principale réunissant des photographes tunisiens et étrangers, ainsi qu’un programme complet : masterclasses, ateliers thématiques, animations pour enfants et jeunes photographes, projections nocturnes et spectacles.

Les activités se dérouleront au fort Lazaret et dans le village de Ghar El Melh, offrant ainsi une immersion unique au cœur du patrimoine et de la création artistique.

Après la clôture à Ghar El Melh, l’exposition principale sera prolongée à Tunis, où le public pourra également découvrir une rétrospective retraçant les neuf éditions précédentes depuis 2003.

Appel à participation pour les photographes

Les photographes souhaitant exposer sont invités à envoyer leur dossier, comprenant au moins 15 photographies, avant le 11 août 2025 à l’adresse : rencontresdegharelmelh@gmail.com.

Cette 10ème édition s’inscrit dans le cadre de la campagne “Sawer Bel Akhdhar” (Peins en vert) de la Délégation de l’Union européenne, mettant l’accent sur la durabilité et la lutte contre le changement climatique.

Créées en 2003, les Rencontres internationales de Ghar El Melh se sont affirmées comme le seul grand rendez-vous annuel dédié à la photographie en Tunisie, accueillant chaque fois une trentaine d’expositions au fort Lazaret. Un catalogue est publié pour conserver la mémoire de ces moments uniques et valoriser la créativité des participants.

Ce rendez-vous annuel ambitionne de promouvoir la photo comme art contemporain majeur et la découverte de jeunes talents tunisiens. La vocation internationale des Rencontres s’illustre, selon les organisateurs, en accueillant des photographes contemporains étrangers avec une ouverture sur la Méditerranée, l’Afrique et le Monde Arabe.

Ce retour en 2025 promet ainsi de renouer avec l’esprit de partage et de passion qui a toujours animé ce festival devenu incontournable pour les amateurs et professionnels de la photographie.

Tekiano