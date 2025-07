Météo en Tunisie : cellules orageuses au nord et centre et vent de sirocco au sud

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, jeudi 03 juillet 2025, puis apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre.

Les pluies concerneront quelques régions de l’est avec des chutes de grêles par endroits. Vent de secteur est, faible à modéré, puis relativement fort, l’après-midi, prés des côtes, sur le sud et sous orages. Mer peu agitée à moutonneuse dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises entre 32 et 36 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 37 et 41 degrés dans le reste des régions avec vent de sirocco.