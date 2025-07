Projet FEF Horizon Recherche : Vers une évaluation renforcée de la recherche scientifique en Tunisie

Une étape déterminante pour la modernisation du système national de recherche scientifique en Tunisie a été franchie avec la signature de la convention du projet FEF Horizon Recherche.

Cette initiative ambitieuse est portée par l’Agence Tunisienne de l’Évaluation et de l’Accréditation (ATEA), créée en juin 2022 par décret-loi présidentiel, et le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) – Ambassade de France en Tunisie.

La cérémonie officielle s’est tenue mercredi 2 juillet 2025 à l’hôtel Golden Tulip Mechtel, en présence de M. Mondher BELAID, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et de Mme Anne GUEGUEN, Ambassadrice de France en Tunisie et des hauts responsables et des experts en assurance qualité.

Ce projet, qui s’étendra sur deux ans (2025-2026), vise à renforcer l’évaluation et l’assurance qualité dans le domaine de la recherche scientifique. Le système tunisien comprend plus de 500 structures de recherche (laboratoires, unités, centres), nécessitant un pilotage stratégique efficace et conforme aux standards internationaux.

Parmi les objectifs majeurs du projet FEF Horizon Recherche figurent :

– La formation d’experts-évaluateurs qualifiés pour garantir des pratiques d’évaluation rigoureuses ;

– La mise en place d’un référentiel d’évaluation des organismes et projets de recherche ;

– Le développement d’outils digitalisés d’analyse des données issues des évaluations ;

– Le renforcement de la coopération internationale à travers l’intervention d’experts étrangers favorisant le transfert de compétences et l’adoption des meilleures pratiques.

Ce projet permettra également d’adresser plusieurs défis actuels, tels qu’une culture de l’évaluation encore fragile, des outils d’évaluation inadaptés aux standards mondiaux, l’absence de programmes de formation continue pour les experts, et le manque de systèmes d’information pour assurer la transparence et la démocratisation des résultats.

Le programme est structuré autour de quatre composantes stratégiques :

– Promouvoir et diffuser la culture de l’assurance qualité et de l’évaluation.

– Former les enseignants-chercheurs et experts aux méthodes d’évaluation internationales.

– Concevoir des référentiels d’assurance qualité adaptés au contexte tunisien.

– Développer et financer des outils numériques pour analyser et exploiter les données d’évaluation.

Grâce à cette démarche, la Tunisie entend renforcer la qualité et la compétitivité de sa recherche scientifique, tout en s’alignant sur les meilleures pratiques internationales, contribuant ainsi au rayonnement scientifique du pays.

Tekiano avec communiqué