Enactus TBS sacré champion de l’Enactus Tunisia National Exposition pour la 3ème fois et se rendra à Bangkok

Enactus TBS a remporté le titre de Champion National dans la catégorie Advanced Stage Challenge lors de la 16ème édition de la Enactus Tunisia National Exposition, qui s’est tenue les 2 et 3 juillet 2025 à l’Hôtel Radisson Blu Convention Center.

Cette victoire prestigieuse, 3ème victoire d’une équipe Enactus TBS lors de cette compétition, ouvre les portes de la Enactus World Cup 2025 à Bangkok, une opportunité unique de représenter la Tunisie sur la scène internationale.

Organisée avec le soutien de la Konrad-Adenauer-Stiftung, du projet Jeun’ess mis en œuvre par l’OIT en partenariat avec le Ministère de l’Économie et de la Planification et EU4YOUTH, cette édition a rassemblé plus de 1 200 étudiants.

Etaient aussi présents 200 professionnels, ainsi que des startuppers, des personnalités politiques et diplomatiques, sans oublier des figures inspirantes issues du monde des affaires, du sport et de la culture. Ce melting-pot d’acteurs a permis de créer un cadre propice à l’échange d’idées et à l’innovation sociale.

16ème édition de la Enactus Tunisia : un programme riche et inspirant

Le programme de cette édition a été particulièrement riche et varié. Il a débuté avec un panel animé par Radhi Meddeb sur le thème « La Tunisie à l’horizon 2035 », offrant une vision prospective et ambitieuse pour le pays.

Par la suite, les participants ont pu assister à des sessions « Follow the Leaders » animées par des personnalités telles qu’Essma Ben Hmida, Najla Ben Abdallah et Hbiba Ghribi, qui ont partagé leurs expériences et conseils.

Un Speed Hiring Pitch a également été organisé, facilitant les rencontres entre jeunes talents et recruteurs.

Enfin, une exposition de projets a mis en lumière 23 initiatives entrepreneuriales innovantes, avec la participation du President & CEO d’Enactus Global et de Resolution Project, renforçant ainsi l’envergure internationale de l’événement.

Trois défis, des projets à fort impact

Cette année, ce sont 3 600 étudiants issus de 90 établissements qui ont développé des projets alignés sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).

Parmi eux, 22 équipes se sont particulièrement démarquées dans trois catégories principales : le Early Stage Challenge, qui valorise les idées émergentes ; le Limitl’ESS Challenge, dédié à l’économie sociale et solidaire ; et enfin le Advanced Stage Challenge, qui récompense les projets à impact avéré.

Palmarès complet de Enactus Tunisia National Exposition 2025

Le palmarès de cette édition a couronné Enactus TBS comme Champion dans la catégorie Advanced Stage Challenge, tandis qu’Enactus INAT a obtenu la place de Vice-Champion dans la même catégorie.

Enactus Limitl’ESS ISIM Gabès a été sacré Champion du Limitl’ESS Challenge, et Enactus Faculté de Pharmacie de Monastir a remporté le titre dans la catégorie Early Stage Challenge.

Plusieurs prix spéciaux ont également été décernés : Islem Jebri a été désignée Team Leader de l’année, Wassim Hakiri a reçu le prix de Conseiller pédagogique de l’année, tandis qu’Enactus Enet’Com s’est vu attribuer le Prix de l’innovation.

Enactus Université de Gafsa a été récompensée pour son engagement environnemental avec le Prix de l’Environnement et la première édition du concours Enactus Tunisia’s Talent a été remportée par Lika Mansouri.

Du côté des anciens élèves, Hassin Harrouch a remporté l’Alumni Award catégorie +30 ans, et Ghazi Rebhi l’Alumni Award catégorie -30 ans. La Faculté de Pharmacie de Monastir a reçu le Best Administration Award, Enactus FSEG Tunis a été primé pour la meilleure photo de projet, et Enactus ESSEC Tunis a remporté le prix du meilleur Tik Tok.

Rappelons que Enactus Tunisia est une organisation d’entrepreneuriat social qui mobilise étudiants, enseignants et leaders du monde des affaires pour promouvoir un développement durable et inclusif. Affiliée au réseau mondial Enactus, présent dans 36 pays, elle encourage la réalisation de projets à fort impact social.

Ces projets sont évalués lors d’une compétition nationale par un jury d’experts, ce qui permet aux équipes étudiantes de développer leurs compétences managériales, entrepreneuriales et humaines tout en contribuant activement au bien-être des communautés locales.

Les étudiants de l’école Tunis Business School, membres de l’équipe Enactus TBS, ont remporté la coupe du monde de la compétition Enactus qui s’est déroule pour son 24ème édition dans la ville d’Astana au Kazakhstan, le 04 octobre 2024.

Ces étudiants tunisiens, champions du monde au Kazakhstan, tenteront de défendre leur titre à Enactus World Cup 2025 à Bangkok en Thaïlande prévue du 25 au 28 septembre.

