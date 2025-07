Entrée gratuite aux musées tunisiens et sites historiques de Tunisie ce dimanche

Bonne nouvelle pour les passionnés de culture et d’histoire, l’accès est gratuit aux musées tunisiens, sites et monuments relevant de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), ce dimanche 06 juillet 2025.

Cette date correspond au premier dimanche du mois, une occasion offerte chaque mois aux visiteurs tunisiens et résidents étrangers pour découvrir la richesse du patrimoine national.

Ce principe de gratuité s’applique à tous les citoyens tunisiens ainsi qu’aux étrangers résidant en Tunisie.

Il est également valable durant certaines journées spéciales, notamment le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments célébrée le 18 avril, et la Journée internationale des musées qui a lieu le 18 mai.

Pour en bénéficier, il suffit de présenter une carte d’identité nationale ou une carte de séjour.

L’AMVPPC, placée sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, gère et valorise un large réseau de 62 sites archéologiques, monuments et musées répartis sur l’ensemble du territoire tunisien.

La liste des sites historiques musées ouverts et accessible au public est disponible sur le site de l’AMVPPC.

