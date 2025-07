La BIAT renforce le développement à l’international des entreprises tunisiennes grâce à une garantie de 50 millions de dollars accordée par la BAD

La BIAT franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de soutien au commerce extérieur en concluant un partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD).

À travers une garantie de transaction de 50 millions de dollars, la BIAT renforce ses capacités à accompagner les entreprises tunisiennes dans leurs opérations à l’international et confirme son engagement en faveur d’un développement économique inclusif et durable.

Dans le cadre de sa stratégie de développement du commerce extérieur et de renforcement de l’appui aux entreprises tunisiennes, la BIAT annonce l’accord de la Banque Africaine de Développement (BAD), portant sur une garantie de transaction d’un montant de 50 millions de dollars.

Cette ligne de garantie vient consolider l’ensemble des lignes de contreparties de la BIAT auprès de ses correspondants bancaires. Elle ambitionne de renforcer l’accompagnement des clients opérant à l’international et de faciliter l’émission d’instruments de « Trade Finance » à une plus large échelle et couverture géographique.

Elle vise en particulier à soutenir les importations de biens d’équipement et de technologies tels que l’agro-industrie, l’industrie légère, les télécommunications ou encore les énergies renouvelables.

À travers cette initiative, la BIAT réaffirme son rôle d’acteur de référence dans le financement de l’économie nationale. Elle permet ainsi à ses clients, notamment les PME et les grandes entreprises, y compris les entreprises dirigées par des femmes, d’accéder à des solutions de financement international dans des conditions optimisées.

Ce partenariat stratégique s’inscrit pleinement dans la démarche de la BIAT, qui fait du développement du commerce international l’un des axes majeurs de son intervention.

À cette occasion, Elyes Jebir, Directeur Général de la BIAT, a souligné « cette garantie permettra de consolider le rôle d’intermédiaire de confiance de la BIAT auprès de ses clients opérant à l’international, en leur garantissant un accès élargi aux marchés mondiaux et en les accompagnant dans la sécurisation de leurs transactions ».

Grâce à ce partenariat, la BIAT confirme son engagement à accompagner durablement ses clients dans leurs projets de développement, en leur apportant des solutions financières innovantes, sécurisées et adaptées aux enjeux de leur croissance à l’échelle internationale.

À propos de la garantie de transaction du Groupe de la Banque africaine de développement:

La garantie de transaction est l’un des instruments de financement du commerce mis en place par la Banque africaine de développement pour soutenir les banques commerciales en Afrique.

Elle a été lancée en 2021 et couvre une variété d’instruments de financement du commerce, dont les lettres de crédit confirmées, les prêts commerciaux, les engagements de remboursement irrévocables, les traites avalisées et les billets à ordre, entre autres.

La facilité est disponible pour toutes les banques enregistrées et opérant en Afrique, qui ont passé le processus de diligence raisonnable de la Banque.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2400 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

La BIAT est particulièrement active dans le financement du commerce et dispose d’un vaste réseau de correspondants bancaires avec une vocation de participer activement au développement d’une économie tunisienne dynamique, résiliente et inclusive.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements.

La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

