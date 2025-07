Météo en Tunisie : apparition de nuages denses accompagnés de pluies sur les zones du nord et centre

La Météo en Tunisie est marquée par des apparitions de nuages denses, l’après-midi du vendredi 04 juillet 2025, sur les zones du nord-ouest et du centre-ouest, accompagnés de pluies éparses et temporairement orageuses.

Le ciel est partiellement nuageux, ce vendredi, sur les différentes régions du pays dans la première partie de la journée selon l’institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère baisse, et les maximales se situeront entre 30 et 34 degrés, dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 35 et 40 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur nord, au nord, et du secteur Est, au centre et au sud, faible à modéré. Sa vitesse sera relativement forte, l’après-midi, au sud.